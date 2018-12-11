Çocuklar Duymasın 61. yeni bölümü ile Çarşamba günü Kanal D ekranlarına gelecek. Simay gelinlik seçimi için kolları sıvıyor. Meltem ve Sultan Hanım da ona bu konuda yardımcı olmaya çalışıyor ancak Sultan Hanım'dan gelen hamle her şeyi alt üst ediyor! Sultan Hanım da gelinlik denemek isteyince olanlar oluyor. İşte, Çocuklar Duymasın 61. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

ÇOCUKLAR DUYMASIN 61. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Hüseyin ve Şükrü graffiti işine giriyor! Peki ikili bu işte başarılı olabilecek mi?

ÇOCUKLAR DUYMASIN SON BÖLÜM ÖZETİ

Çocuklar Duymasın 60. Bölümde herkesin kapısına bırakılan gizemli mektup büyük yankı uyandırır ve sonunda bunu kimin yaptığı ise ortaya çıkar!

Taş Fırın Haluk ve Meltem’in kapısına bir mektup bırakılmıştır. Aynı mektubun Gönül, Tuna, Özlem ve Sertaç’a da gitmesi herkesi şaşırtır. Mektubu kimin yazdığı belli değildir. Mektupta ipuçlarından ve büyük bir hazineden bahsedilmektedir. Esrarengiz mektup herkesin ilgisini çeker. Kısa sürede ise bu mektubu kimin yazdığı ortaya çıkar. Peki bu kişi kim?

Öte yandan Havuç'la uğraşmaktan vazgeçmeyen Arda için artık yolun sonu görünmüştür. Havuç'a yaptığı baskılarla onun huzurunu kaçıran Arda bu defa karşısında Haluk'u bulur! Haluk, Arda'yı affetmez ve ona gereken cevabı verir...

Çocuklar Duymasın 61. yeni bölümü ile Çarşamba akşamı saat 20.00'da Kanal D ekranlarına gelecek.

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