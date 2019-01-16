Çocuklar Duymasın 65. yeni bölümü bu akşam neden yok, var mı? Sorusu izleyiciler tarafından büyük merak konusu oldu. Çocuklar Duymasın dizisi her hafta Çarşamba günleri saat 20.00'da Kanal D ekranlarında oluyor ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.

ÇOCUKLAR DUYMASIN BU AKŞAM NEDEN YOK?

Çocuklar Duymasın'ın bu akşam yayınlanması gereken 65. yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin son yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her sene yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her sene yeni yıla girilirken diziler için reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor.

ÇOCUKLAR DUYMASIN 65. SON YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Haluk ile Meltem çiftinin hayatını konu alan Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak sorularının cevabı belli oldu. Kanal tarafından düzenlenen yayın akışında net bir bilgi henüz yok fakat Çocuklar Duymasın 65. yeni bölümü 23 Ocak 2019 tarihinde saat 20.00'da yayınlanması ön görülüyor.

ÇOCUKLAR DUYMASIN SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Taş Fırın Haluk ve Meltem, yılbaşını Gönül ve Tuna’nın davetiyle onların evinde kutlamaya karar verir. Yılbaşı akşamı ev sahipliği yapacak Gönül ve Tuna hemen parti organizasyonuna başlar.

Çocuklar Duymasın 31 Aralık Pazartesi yayınlanan yılbaşı özel bölümünde eğlenceli anlar yaşanıyor.

Yılbaşı akşamı her iki evde de çok büyük eğlenceler vardır. Bu rekabet, her iki evde de eğlencenin doruklara ulaşmasına neden olur. Davetliler Gönül ve Tuna’nın evinde Suzan Kardeş şarkılarıyla eğlenirken, Sultan ve Rıza’nın evinde de Ankaralı Coşkun fırtınası esmektedir. Öte yandan Sinan Yılmaz ve kolbastı ekibi ile Ezgi Eyüboğlu en güzel şarkılarıyla yılbaşı gecesine renk katarken, horon ekibi ve fasıl ekibi sayesinde de davetliler bir an olsun yerlerinde oturamaz.