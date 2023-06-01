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'Çocuklar en çok YouTube ve Google'ı kullanıyor'

Dünya Çocuk Günü'nde yayınlanan yeni bir 'Safe Kids' araştırması, çocukların dijital ilgi alanlarını ve tercihlerini ortaya koydu. Yapılan araştırmaya göre son aylarda Türkiye'de yaşayan çocukların Android'de tercih ettiği en popüler üç uygulamanın YouTube (yüzde 34,3), WhatsApp (yüzde 18,0) ve Instagram (yüzde 12,0) olduğu görülüyor. Google Chrome (yüzde 51,6), Roblox (yüzde 11,6) ve Discord (yüzde 11,5) ise Windows'ta en popüler uygulamalar olarak karşımıza çıkıyor

'Çocuklar en çok YouTube ve Google'ı kullanıyor'

Teknolojinin çocuklar üzerindeki etkisi uzun bir süredir tartışma konusu. İnternette oynadıkları oyunlar, maruz kaldıkları içerikler, kullandıkları uygulamalar... Anne ve babalar çocuklarının hem kişisel veri güvenliklerini hem de zihinsel sağlıklarını düşünmek için çoğu zaman internet ve teknoloji kullanımını kısıtlama yoluna gidiyorlar. Sanal dünyayı erkenden keşfeden çocuklar ise, buralardan arkadaş edinip, oyun oynayarak ve pek çok şeyi öğrenme fırsatı yakalıyor. Önde gelen siber güvenlik firmalarından Kaspersky, çocukların dijital ilgi alanlarını inceleyen bir araştırma ile en çok ziyaret edilen uygulama ve içerikleri paylaştı.

ZİRVEDE VİDEO İÇERİKLER VAR

Araştırmaya göre, dünya çapında YouTube'da çocukların en çok eğlence içeriği oluşturan kanalları ve blog yazarlarını aranıyor. Örneğin, challenges veya yaşam tarzı klipleri gibi yayınların aranması tüm sorguların %19'unu oluşturuyor. Çizgi filmler, TV şovları ve anime (% 17) ikinci en popüler konular oluyor Üçüncü sırada ise müzik videoları (%15,7) yer alıyor. Aramaların %15,5'ini ise oyun bloggerları, %10'unu ise diğer oyun içerikleri oluşturuyor. MrBeast ve SSSniperWolf, bloggerlar ve kanallar arasında küresel olarak en popüler isimler arasında yer alıyor.

Çocukların en çok aradığı şarkı, Baby Shark;

En sevdikleri oyunlar ise, Brawl Stars, Fortnite, Genshin Impact ve Stumble Guys...

Çizgi filmler arasında, çocuklar en çok Miraculous (Uğurböceği ve Karakedi): Tales of Ladybug & Cat Noir 5. sezonu ve daha önce My Story Animated isimli MSA'yı arandığı görülüyor. Chainsaw Man, Demon Slayer ve One Piece, animeler arasında lider konumda ve en sevilen filmler ise Super Mario Bros. Movie, Black Panther: Wakanda Forever, Rock Dog 3: Battle the Beat olarak karşımıza çıkıyor.

ÇOCUKLARIN MÜZİK TERCİHİ "K-POP"

Müzikal tercihler açısından Koreli pop grupları BLACKPINK ve BTS, Porto Rikolu sanatçı Bad Bunny ve genel olarak rap türü lider konumunda yer alıyor.

Aphmau, Dream ve Technoblade, oyun blog yazarları arasında en çok aranan isimlerden olarak karşımıza çıkıyor. Roblox ve Minecraft dışında çocukların en sevdiği oyunlar Brawl Stars, Fortnite, Genshin Impact ve Stumble Guys. Diğer popüler aramalar arasında ise Gacha Life ile ilgili sorgular bulunuyor. Buna oyun videoları, TikTok, mini filmler ve daha fazlası da dahil.

Son bir yılda, "beluga", "skibidi bop", "gigachad" ve "countryhumans" çocuklar arasında en popüler olan mizah içerikleriydi. ASMR videoları - fısıldama, gevrek sesler, yavaş hareketler gibi kişinin rahatlamasına neden olan videolar - ayrıca çok popülerdi. "Asmr eating" ve "asmr makeup” en çok aranan başlıklar arasındaydı.

"Ailelerin güvenilir bir ebeveyn asistanı çözümü kullanmaları onlara oldukça yardımcı olabilir" ifadelerini kullanan Kaspersky web içerik analizi uzmanı Anna Larkina, çocukların olumlu bir çevrimiçi deneyim yaşamalarını sağlamak için marka, ebeveynlere aşağıdaki gibi tavsiyelerde bulunuyor:

  • Çocuklarınızın çevrimiçi faaliyetlerine erken yaşlardan itibaren dahil olun, böylece onlara çevrimiçi güvenlik uygulamaları konusunda rehberlik edebilirsiniz.
  • Bu tür uygulamaların nasıl çalıştığını açıklamak için ebeveyn kontrolü uygulamalarını kullanmayı ve bu konuyu çocuğunuzla konuşmayı düşünün.
  • Çocuğunuzla siber güvenlik konusunu oyunlar ve diğer eğlenceli formatlar aracılığıyla konuşarak, siber güvenlikle ilgili konuşmaları daha etkili ve ilgi çekici hale getirebilirsiniz.
  • Çevrimiçi güvenlik önlemleri hakkında çocuklarınızla iletişim kurmak için daha fazla zaman harcayın.
  • Çocuğunuzdan herhangi bir gizlilik ayarını kendi başına kabul etmemesini ve bunun yerine sizden yardım istemesini isteyin. Yetişkinler ise ayrıca tüm gizlilik sözleşmelerini okuma alışkanlığı kazanmalıdır.
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