BABA // 9-10 MART // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Zamanın akışı giderek çözülürken, hafızanın ince çizgileri silikleşti; tanıdık yüzler yabancılaştı, bildik olanın sınırları kayboldu. Gerçek ile hayal, dün ile bugün, baba kız arasındaki bağın içinde eriyip birbirine karıştı. "Baba", hatırlamanın ve unutmanın arasında salınan bu yolculuğa dair bir deneyim sunarak zamanın karşısında insan olmanın anlamını yeniden düşündürüyor.

EHLİKEYF // 9 MART // TOUCHÉ BY N KOLAY // 21.00

Dört duvarın içinde iki kadın ve sırf kadın oldukları için maruz kaldıkları hayatlar. Bir gün kaderlerini değiştirmek adına bir adım atarlar. Masum iyi niyetli bir adımdır ama hiç de düşündükleri gibi olmaz. İçinden çıkılması zor hesaplaşmalar, verilmesi zor kararlar peşlerinden gelir. Hülya ve Perihan, erkek egemen toplumda iki kadın sadece. Sofralarıyla, anılarıyla, komik anlarıyla ve çabalarıyla. Gerisi hikaye. Ehlikeyf, 9 Şubat akşamı Zorlu PSM touché by N Kolay’da izleyiciyle buluşuyor.

İBRAHİM SELİM İLE BU GECE // 9 MART // %100 STUDIO // 21.00

İbrahim Selim ile Bu Gece yepyeni konukları; birbirinden eğlenceli oyunları, bıçak sırtı itirafları ve dudak uçuklatacak sürprizleriyle Zorlu PSM %100 Studio’da izleyicilerle buluşuyor.

AFİFE // 10-11 MART // TURKCELL SAHNESİ // 20.30

Afife, Afife Tiyatro ve Zorlu PSM ortaklığıyla sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde temsillerine devam ediyor. “Bu dünyada kadın olmanın gereği var olmak istiyorsan yanman gerek. Yanarken peşinden gelenlerin yolunu aydınlatman, Kendini feda etmen gerek.” "Kuşaklar boyunca tüm tiyatroculara ve cesur kadınlara ilham olmuş, bir deniz feneri gibi karanlık zamanlarda yol göstermiş bir ışık, bir simgedir Afife. Sahnede olmayı bütün mevcudiyetiyle arzulayan Afife’nin, kadının sahneye çıkmasına, göz önünde olmasına, yasak koyan düzene başkaldırısının çağdaş bir yorumudur. İşgal altında İstanbul’da cephesini perdesi bellemiş çok kültürlü bir tiyatro kumpanyasının sahne arkası…Afife oyunu, Afife Jale’nin yaşam öyküsünden ilham alınarak yaratılmış hayali bir kumpanyanın hikayesidir.

EN İYİ İKİNCİ // 10 MART // %100 STUDIO // 20.30

Bizi biz yapan o dönüm noktalarına dair bir hikaye olan En iyi İkinci, 10 Mart’ta %100 Studio’da izleyiciyle buluşuyor.

MELİS İŞİTEN İLE ZATEN ŞOV // 10 MART // TOUCHÉ BY N KOLAY// 21.00

Kahkahalar, samimi sohbetler ve çok özel konuklar... Melis İşiten ile Zaten Şov sahnede! Zorlu PSM touché by N Kolay’da enerjiyi ve eğlenceyi hep birlikte hissetmeye hazır olun.

DÜNYADA // 11 MART // %100 STUDIO // 20.30

Will Eno'nun "Title and Deed" metninden uyarlanan "Dünyada", Mehmet Ali Nuroğlu'nun tek kişilik performansı ile sinema ve tiyatro estetiğinin birleştiği ortak bir deneyim alanı açıyor.

BENİM GÜZEL YATAĞIM // 12 MART // %100 STUDIO // 20.30

Benim Güzel Yatağım , 12 Mart’ta %100 Studio’da izleyiciyle buluşuyor.

PALAMUT ZAMANI // 12 MART // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği ilk tiyatro oyunu “Palamut Zamanı”, Most Production ve Zorlu PSM ortak yapımı olarak Zorlu PSM’de sezon boyunca izleyiciyle buluşuyor. Başrollerini Ayda Aksel ve Alina Boz’un paylaştığı oyun, iki kadının kesişen hayatlarını anlatırken, sosyal medyanın linç kültüründen yalnızlığa uzanan hikâyesiyle derin bir yüzleşme sunuyor. Sezon boyunca Zorlu PSM’de sahnelenecek Palamut Zamanı, hem dram hem komedi unsurlarıyla güçlü bir kadın hikâyesini Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’ne taşıyor.

ÖZGE ÖZEL YENİ DOKÜMAN // 12 MART // TOUCHÉ BY N KOLAY // 21.00

İlk gösterisi “Çiççek Gibi”yi yayınladıktan sonra kolları sıvayan Özge Özel, artistliğin lüzmu yok diyerek sıvadığı kolları indiriyor, mikrofonu eline alıyor ve konudan konuya ceylan gibi sektiği, ismiyle müsemma yeni gösterisi “Yeni Doküman” ile touché by N Kolay’da seyirciyle buluşuyor.

ATA DEMİRER GAZİNOSU // 12 MART // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

Milyonların kalbinde taht kuran, gazino konseptini komediyle birleştirip bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, BKM organizasyonuyla gerçekleşecek “Ata Demirer Gazinosu” ile 12 Mart akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde. Ata Demirer’e sahnede, usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik edecek. Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske uzanan geniş repertuvarı ve kahkaha dolu hikâyeleriyle Ata Demirer, yeni şarkılar, yeni şakalar ve unutulmaz klasikleriyle seyircisine hem kahkahalar attıracak hem de müzikal bir şölen yaşatacak.

DATE NIGHT WITH TUĞRUL TÜLEK // 13 MART // TOUCHÉ BY N KOLAY // 21.00

Date Night Tuğrul Tülek, 13 Mart akşamı Zorlu PSM touché by N Kolay’da romantizm ve eğlencenin müzikle buluştuğu eşsiz bir deneyim sunuyor. İlk buluşmadan uzun yıllar süren ilişkilere kadar, tüm "date" hikayelerinin paylaşıldığı bu gecede, en romantik ve anti-romantik şarkılarla keyifli bir yolculuğa çıkacaksınız.

BURHAN ÖÇAL - CROSSING BOSPORUS TRIO // 13 MART // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Burhan Öçal - Crossing Bosporus Trio 13 Mart’ta Turkcell Platinum Sahnesi’nde dinleyici ile buluşuyor.

FLASHBACK 90'LAR TÜRKÇE POP GECESİ // 13 MART // %100 STUDIO // 21.00

Perküsyon eşliğinde DJ performans ve muhteşem dans şovları izleyeceğiniz partinin etkisinden uzun süre çıkamayacağınız Flashback 90'lar Türkçe Pop Gecesi , %100 Studio'da dinleyici ile buluşuyor.

EZOP MASALLARI // 14 MART // %100 STUDIO // 12.00- 14.00

Mehmet Zorlu Vakfı bünyesinde 2003 yılından beri çocuklarla buluşan Zorlu Çocuk Tiyatrosu, Kaplumbağa ile Tavşan’ın yarışını, Aslan ile Fare’nin beklenmedik bağını, Kurt ile yaramaz bir çocuğun karşılaşmasını ve Karga’nın hikâyesini şarkılara eşlik eden kahkahalarla sahneye taşıyor. Mike Kenny’nin uyarladığı, Mehmet Ergen’in Türkçe’ye çevirdiği Ezop Masalları’nın, Lerzan Pamir yönetiminde, Aslı Tandoğan, Mert Aydın, Mert Şişmanlar ve Zeynep Güngörenler oyunculuğuyla sahnelenecek masalsı oyun, 4-8 yaş arası çocuklar için müziğin ön planda olduğu interaktif bir anlatımla sezon boyunca perdelerini açıyor.

AFİŞ TASARIMI ATÖLYESİ - EDA ÇAĞIL ÇAĞILIRMAK YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNDE // 14 MART // PSM GENÇ // 14.00

Eda Çağıl Çağılırmak yürütücülüğünde gerçekleşecek Afiş Tasarımı Atölyesi, 14 Mart’ta Zorlu PSM’nin yepyeni alanı PSM Genç’te katılımcılarla buluşuyor. Atölyede katılımcılar, Zorlu PSM programından seçilen bir konser ya da etkinlik için kendi afişlerini tasarlayacak. İllüstrasyon, kolaj ve farklı görsel üretim teknikleri üzerinden ilerleyen çalışmada fikir geliştirme, görsel dil oluşturma ve afiş tasarımının temel prensipleri ele alınacak. Tasarıma ilgi duyan herkese açık olan atölye, yaratıcı üretim sürecine odaklanan kapsamlı bir deneyim sunuyor.

GÜNEŞİN OĞLU // 14 MART // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Onur Ünlü imzalı ‘Güneşin Oğlu’ filmi usta oyuncular ve genç yeteneklerden oluşan güçlü kadrosuyla Zorlu PSM Prodüksiyonu olarak temsillerine devam ediyor. Aynı adlı filmden sahneye uyarlanan oyunda İbrahim Selim, Deniz Celiloğlu, İlayda Alişan, Beyti Engin, Ali Yoğurtcuoğlu, Zeynep Kankonde, gibi başarılı isimler yer alıyor. Oyunun yönetmenliğini Onur Ünlü ve Nagihan Gürkan birlikte üstleniyor. Özgün bir sahne diline sahip, mizah ile absürtlüğü buluşturan hikayesiyle Güneşin Oğlu, martayında da Zorlu PSM’de tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor.

KENAN DOĞULU // 14 MART // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

Kenan Doğulu, Bayhan Müzik Organizasyonuyla 14 Mart akşamı, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşacak.

DUYGU SOYLU "A TRIBUTE TO ONNO TUNÇ" // 14 MART // TOUCHÉ BY N KOLAY // 21.00

Duygu Soylu, Onno Tunç’un unutulmaz eserlerine adanan özel konseriyle touché by N Kolay’da müzikseverlerle buluşuyor. Opera-şan eğitiminden sahne çalışmalarına uzanan güçlü kariyeri boyunca Kenan Doğulu’dan Ajda Pekkan’a, Garo Mafyan’dan İstanbul Senfoni Orkestraları’na kadar pek çok isimle çalışan sanatçı, “Kara Elmas” albümü ve vokal koçluğu çalışmalarıyla da tanınıyor. Duygu Soylu, 14 Mart akşamı Onno Tunç’un derin melodilerine kendi yorumunu katarak Zorlu PSM touché by N Kolay’da duygu dolu bir gece yaşatacak.

SERCODELİC İLE PORTRE KOLAJ ATÖLYESİ // 15 MART // PSM GENÇ // 13.00

Sercodelic ile Portre Kolaj Atölyesi, 15 Mart’ta Zorlu PSM’nin yepyeni alanı PSM Genç’te gerçekleşiyor. 2016’dan bu yana dijital kolaj üretimleri yapan Sercodelic’in, 2023’te border_less Artbook Days’de lansmanını gerçekleştirdiği GOD MODE Portrait Collage Kit ile düzenlenen atölye; katılımcıları gözler, burunlar, dudaklar ve yüz kıllarıyla absürt karakterler yaratmaya davet ediyor. Alışılmış düşünce kalıplarının dışına çıkmayı teşvik eden atölye, üretirken eğlenilen özgür bir alan sunarken katılımcıların evlerine duvara asılacak özgün eserlerle dönmesini amaçlıyor.

KESHE ATELIER İLE YÜZÜK ATÖLYESİ // 15 MART // PSM GENÇ // 16.00

Keshé Atelier ile Yüzük Atölyesi, 15 Mart’ta Zorlu PSM’nin yepyeni alanı PSM Genç’te katılımcılarla buluşuyor. Keshé Atelier yürütücülüğünde gerçekleşen atölyede katılımcılar, Lost Wax tekniğiyle kendi yüzüklerini sıfırdan tasarlıyor ve parmak ölçülerini alarak mücevher mumunu el aletleriyle şekillendirip hayal ettikleri formu oluşturuyor. Atölye sonrasında tasarlanan mum modeller Keshé Atelier’de pirinçten dökülerek yüzey işlemleri tamamlanıyor ve isteğe bağlı olarak altın ya da gümüş kaplama uygulanıyor. Katılımcılar, yaratıcı üretim sürecine eşlik eden keyif dolu dakikalar geçirirken kendi tasarımlarını hayata geçirmenin deneyimini yaşıyor.

KAAN SEKBAN STAND UP // 15 MART // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Kaan Sekban, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde seyirciyle buluşuyor.

DON QUIXOTE // 15 MART // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

Bir hayalin peşinde… Bir şövalyenin izinde… Cervantes’in klasikleşmiş eseri Don Quixote, sahnede etkileyici bir müzikal uyarlamayla yeniden canlanıyor! Başrollerinde Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt’un olduğu bu klasik müzikal, usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisi ve Volkan Akkoç’un müzik direktörlüğünde, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı olarak Zorlu PSM’de tiyatroseverlerle buluşuyor.

UNSEEN KIDS TOUR // 15 MART // ZORLU PSM // 13.00

UNSEEN KIDS, Zorlu PSM’in sahne arkasındaki büyülü dünyasını çocuklara açıyor! 8-12 yaş arasındaki katılımcılar, bu özel tur sırasında kendilerini gizemli bir bulmacanın içinde buluyor. Tur boyunca, kulaklarına fısıldayan esrarengiz bir sesin yönlendirmesiyle, adım adım Zorlu PSM’in perde arkasındaki sırlarını keşfetmeye başlıyorlar. Bulmacaları çözerken, bir gösterinin sahneye çıkana dek geçtiği tüm aşamaları, bu sürecin arkasındaki görünmeyen kahramanların rollerini ve emeğini öğreniyorlar. Böylece sadece bir mekanı değil, bir hikâyeyi deneyimliyor, keşfetmenin heyecanını yaşıyorlar.

VAY! DEDİ BAYKUŞ // 15 MART // %100 STUDIO // 12.00-14.30

İngiltere’de 60 yılı aşkın süredir çocukları tiyatroyla buluşturan Little Angel Theatre’ın sevilen eseri Wow! Said The Owl, dünyada ilk kez Zorlu Çocuk Tiyatrosu uyarlamasıyla “Vay! Dedi Baykuş” olarak minik izleyicilerle buluşuyor. Gündüzün renklerini keşfetmeye çıkan küçük bir baykuşun büyülü yolculuğunu anlatan bu sözcüksüz kukla oyunu, Özge Özder’in anlatımı ve oyunculuğuyla ışık, müzik ve kuklacılığı bir araya getiriyor. “Vay! Dedi Baykuş”, 15 Mart’ta Zorlu PSM %100 Studio’da minik izleyicileriyle buluşacak.