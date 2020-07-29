Çocuklar tarihi Keçi Burcu'nda ayak tenisiyle eğlendiler - DİYARBAKIR

AA

Antrenör ve uzmanlar tarafından hazırlanan ayak tenisi sahalarında kıyasıya mücadele eden çocuklar, tarihle içi içe spor yapmanın mutluluğunu yaşadı.Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Erkan Göçmenoğlu, daha önce çocuklara yönelik farklı faaliyetler yürüttüklerini, bu seferde ayak tenisi faaliyetini hayata geçirdiklerini söyledi.Pandemi sürecinde çocukların sürekli içeride kalmalarından sportif faaliyetlere özlem duyduklarını belirten Göçmenoğlu, İl Müdürlüğü olarak bu doğrultuda hareket ettiklerini dile getirdi.Keçi Burcu'nu seçmelerindeki amacın, çocukların tarih ve sporu iç içe yaşamaları olduğunu aktaran Göçmenoğlu, şöyle konuştu:"Çocukların sportif faaliyetlere katılması, sosyalleşmesi, deşarj olmaları, psikolojik olarak destek vermek amacıyla bu projemizi hayata geçirdik. Pandemi sürecinde çocuklar sürekli içeride kaldıkları için psikolojik olarak kötü bir süreç yaşadılar. Bu süreci bir nebze daha iyi atlatmaları için yardımcı olmaya çalıştık ve başarılı olduğumuza inanıyoruz. Çok güzel dönüşler alıyoruz. İnşallah bundan sonra da daha güzel çalışmalara imza atacağız."Şehrin farklı ve daha büyük alanlarında saha sayısını artırıp daha çok çocuğa ulaşmaya çalışacaklarını ifade eden Göçmenoğlu, etkinliğe katılmak isteyen çocukların il müdürlüklerine ve sosyal medya üzerinden kendilerine ulaşabileceklerini belirtti.Profesyonel kadın futbolcu Devran Görmez de çocuklarla bir arada olmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yürütülen projelerde yer aldığını dile getiren Görmez, çeşitli etkinliklerle çocuklarla zaman geçirdiklerini ve bu nedenle çocukların çok mutlu olduğunu aktardı.Etkinliğe katılan çocuklardan 12 yaşındaki Abdullah Halit Biber, etkinliğe katılmaktan dolayı mutluluğunu ifade etti.Biber, "Bugün güzel bir etkinlik yaptık. Mutluyum, 5 aydan beri dışarı çıkamıyordum. Etkinlikten dolayısıyla güzel bir gün geçirdim. Bütün hocalarıma teşekkür ederim." dedi.Kentte yaşayan diğer çocukların da etkinliğe katılmasına tavsiye eden Biber, "Hem mutlu olurlar, hem psikolojileri düzelir, hem de spor yapmış olurlar." diye konuştu.