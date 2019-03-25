BKM Mutfak Çocukları sevindirdi...

BKM Mutfak, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV),Sevgi Mağazası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP),Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği çatısı altındaki çocuklar için ‘Sevimli Dostlar' etkinliği düzenledi. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde sahnelenen ‘Sevimli Dostlar'ı 300 çocuk izledi.

BKM Mutfak organizasyonuyla ilk kez bir tiyatro oyunu izleyen 300 çocuk, ‘Sevimli Dostlar' ile hem eğlendi hem de temel alışkanlıklar hakkında bilgi edindi.