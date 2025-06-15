Çocukları için her şeyi göze aldılar... Baba sevgisini anlatan, kalbinize dokunacak 10 film!

Babalar sadece evin direği değil, aynı zamanda bir çocuğun dünyasını şekillendiren en güçlü figürlerden biri. Bu filmler, seyirciye babalığın bazen mücadele, bazen hayal, bazen de vazgeçmemek olduğunu gösteriyor. Her biri, izleyicide derin bir iz bırakmayı başarıyor.