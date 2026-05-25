Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.795,15 %-0,09
        DOLAR 45,7215 %0,04
        EURO 53,4663 %0,80
        GRAM ALTIN 6.710,37 %1,20
        FAİZ 43,74 %-1,13
        GÜMÜŞ GRAM 114,71 %3,29
        BITCOIN 77.497,00 %1,22
        GBP/TRY 61,7137 %0,26
        EUR/USD 1,1643 %0,34
        BRENT 98,08 %-5,27
        ÇEYREK ALTIN 10.971,46 %1,20
        Haberler Ekonomi Sigorta Çocukların BES birikimi 100 milyar lirayı aştı

        Çocukların BES birikimi 100 milyar lirayı aştı

        18 yaş altı BES'te çocuklar adına biriktirilen fon tutarı 82 milyar 728,8 milyon liraya, devlet katkısı tutarı 19 milyar 503 milyon liraya ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 12:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocukların BES birikimi 100 milyar lirayı aştı

        Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) 18 yaş altı katılımcı sayısı 1 milyon 698 bin 755'e çıkarken devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü 102 milyar 231,8 milyon liraya ulaştı.

        Türkiye'de 2021 yılında yürürlüğe giren yasal düzenlemeyle 18 yaş altı çocuklar veli veya vasileri aracılığıyla BES'e katılabiliyor. Doğumdan itibaren hesap açılabilen ve yüzde 20 devlet katkısıyla desteklenen sistem, çocuklara gelecekteki harcamaları için finansal güvence sunuyor.

        AA muhabirinin Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerinden derlediği bilgilere göre, sözleşmenin yürürlük tarihi itibarıyla 18 yaş altında olan katılımcılara özel BES’te 15 Mayıs itibarıyla katılımcı sayısı 1 milyon 698 bin 755 oldu.

        REKLAM

        Bu dönemde, yasal temsilcilerin çocukları adına biriktirdiği fon tutarı 82 milyar 728,8 milyon liraya, devlet katkısı fon tutarı ise 19 milyar 503 milyon liraya ulaştı.

        Böylece çocukların devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü 100 milyar lira eşiğini aşarak 102 milyar 231,8 milyon liraya ulaştı.

        Aynı dönemde gönüllü BES katılımcılarının yüzde 16,5’ini, yani yaklaşık her 6 katılımcıdan 1'ini çocuklar oluşturdu. Bu gruptaki birikimler gönüllü taraftaki toplam fon büyüklüğünün yüzde 4,4’üne karşılık geldi.

        Sözleşmenin yürürlük tarihi itibarıyla yaş grupları bazında 18 yaş altı BES katılımcıları incelendiğinde, bebekler hem fon büyüklüğü hem de katılımcı sayısında öne çıktı. Devlet katkısı dahil en yüksek fon büyüklüğü 9 milyar 868,8 milyon lirayla "sıfır yaş" grubunda kaydedilirken "bir yaş" grubunun birikimi 6 milyar 480,7 milyon lira oldu.

        Katılımcı sayısında da "sıfır yaş" grubu 167 bin 557 ile ilk sırada yer aldı. Bu grubu 116 bin 245 katılımcıyla "bir yaş" ve 105 bin 759 katılımcıyla "2 yaş" grubu izledi.

        REKLAM

        Öte yandan, fon büyüklüğü ve katılımcı sayısının en düşük olduğu "17 yaş" grubunda 54 bin 949 katılımcının toplam birikimi 3 milyar 361,2 milyon lira oldu.

        Çocukların devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü geçen yılı 84 milyar 983,4 milyon lirayla, 18 yaş altı katılımcı sayısı ise 1 milyon 640 bin 982 ile kapatmıştı.

        Söz konusu fon büyüklüğü, yılbaşından 15 Mayıs'a kadar geçen sürede 17 milyar 248,4 milyon liralık artış kaydetti. Aynı dönemde 18 yaş altı BES'e 57 bin 773 yeni katılımcı dahil oldu.

        Bu arada, gönüllü BES tarafında tüm yaş gruplarında katılımcı sayısı 15 Mayıs itibarıyla 10 milyon 270 bin 446 olurken katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 2 trilyon 318 milyar 665 milyon lirayı buldu.

        Aynı dönemde, Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) de yer aldığı BES havuzunda devlet katkısıyla birlikte toplam fon büyüklüğü 2,5 trilyon liraya yaklaşırken, katılımcı sayısı 18 milyonun üzerine çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        CHP Genel Merkezi'nde gergin gün

        Gerginliğin sürdüğü CHP Genel Merkezi önünde, CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın eline hortum alarak giriş kapısının üzerindeki alana çıktığı görüldü

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        AYM'den dikkat çeken iptal kararı
        AYM'den dikkat çeken iptal kararı
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Jesus imzayı atıyor!
        Jesus imzayı atıyor!
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Eğlence dolu Saint-Tropez tatili
        Eğlence dolu Saint-Tropez tatili
        Rus anne-kız cinayetinde dehşet oyunu! Aynı güne iki farklı ülkeye uçak bileti!
        Rus anne-kız cinayetinde dehşet oyunu! Aynı güne iki farklı ülkeye uçak bileti!
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Roma'da mutlu son
        Roma'da mutlu son
        Sibel Kekilli evlendi
        Sibel Kekilli evlendi
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Bu fotoğraftaki 5 kişi artık yok!
        Bu fotoğraftaki 5 kişi artık yok!
        NFC tabanlı dolandırıcılık yüzde 188 arttı!
        NFC tabanlı dolandırıcılık yüzde 188 arttı!
        Fenerbahçe şampiyonluğu neden kaybetti?
        Fenerbahçe şampiyonluğu neden kaybetti?