Çocukların dileklerini gerçeğe dönüştürüyor

IC Gönüllüleri tarafından 2018 yılında “dilekler gerçek olsun” mottosuyla hayata geçirilen IC Mutluluk Harekatı, bu yıl da devam etti. Dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların dileklerini gerçekleştiren projeye, 7 yıl içinde 14.000 gönüllü çalışan katkı sağladı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre IC Holding, grup şirketleri ve İbrahim Çeçen Vakfı’nın, Millî Eğitim Bakanlığı paydaşlığında yürüttüğü IC Mutluluk Harekatı hediye paylaşımının ötesine geçerek çocukların yeni yıl hayallerine ve heyecanına ortak oluyor.

Proje kapsamında yılbaşı öncesinde gönüllüler, dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara hayallerini soruyor. Çocukların yazdığı bu dilekler, IC Holding ve grup şirketlerinin ofislerinde kurulan yılbaşı ağaçlarına kartlar halinde asılıyor. Gönüllü çalışanlar, ağaçlardan bir dileği seçerek çocuğun hayalini gerçeğe dönüştürecek hediyeyi alıyor, özenle paketliyor ve İnsan ve Kültür ekiplerine teslim ediyor. Ardından bu hediyeler, yine gönüllüler tarafından okullarda çocuklara ulaştırılıyor.

Proje kapsamında çocukların en çok dile getirdiği dilekler arasında oyuncak bebekler ve uzaktan kumandalı arabalar öne çıkıyor. En farklı hayaller arasında ise bir torba bilye, sevilen bir futbolcunun forması, yapay zeka robotu, mini mikroskop, bilim ve deney seti yer alıyor.

“GERÇEK ETKİ BİRLİKTE HAREKET ETTİĞİMİZDE KALICI OLUYOR”

IC Mutluluk Harekatı’nın, İbrahim Çeçen Vakfı’nın dayanışmacı filantropi anlayışının en sahici yansımalarından biri olduğunu vurgulayan İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen: “Çocukların hayallerine dokunurken, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın da bu mutluluğun bir parçası olmasını önemsiyoruz. Çünkü gerçek etkinin ancak birlikte hareket ettiğimizde kalıcı hale geldiğine inanıyoruz. IC Mutluluk Harekatı, küçük bir dileğin bir çocuğun hayatında nasıl büyük bir umut duygusuna dönüşebileceğini bize her yıl yeniden hatırlatıyor. Vakıf olarak bu dayanışma kültürünü büyütmeye ve iyiliği birlikte çoğaltmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“BASİT AMA GÜÇLÜ BİR SORUYLA BAŞLADI”

“Bir çocuğun yeni yıl hayalini gerçekleştirebilirsek ne olur?” sorusuyla çıktıkları yolculuğun bugün 14 bin gönüllünün sahiplendiği güçlü bir harekete dönüştüğünü belirten IC Holding İnsan ve Kültür Başkanı Nazire Ulusoy: “2018 yılında basit ama çok güçlü bir soruyla başlayan bu yolculuk, bugün binlerce IC Holding ve grup çalışanının ortak sorumluluğu haline geldi. IC Mutluluk Harekatı’nı, insanı merkeze alan kurum kültürümüzün somut bir yansıması olarak görüyoruz. Gönüllü çalışanlarımız için bu proje yalnızca bir hediye hazırlamak değil; bir çocuğun hayaline ortak olmak anlamına geliyor. Bu kültürü sürdürülebilir kılmak ve yeni nesillere aktarmak en temel önceliklerimizden biri olmaya devam edecek” dedi.