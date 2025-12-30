Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.159,53 %0,08
        DOLAR 42,9452 %0,02
        EURO 50,5634 %-0,03
        GRAM ALTIN 6.033,15 %0,83
        FAİZ 37,26 %-0,13
        GÜMÜŞ GRAM 103,39 %2,80
        BITCOIN 87.756,00 %0,62
        GBP/TRY 58,0245 %-0,03
        EUR/USD 1,1769 %-0,03
        BRENT 61,97 %0,05
        ÇEYREK ALTIN 9.864,15 %0,83
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çocukların dileklerini gerçeğe dönüştürüyor - İş-Yaşam Haberleri

        Çocukların dileklerini gerçeğe dönüştürüyor

        IC Gönüllülerinin 7 yıldır sürdürdüğü IC Mutluluk Harekatı kapsamında dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara hayalleri soruluyor. Alınan cevapların ardından çocukların bu hayalleri gerçekleştiriliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2025 - 11:25 Güncelleme: 30.12.2025 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocukların dileklerini gerçeğe dönüştürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        IC Gönüllüleri tarafından 2018 yılında “dilekler gerçek olsun” mottosuyla hayata geçirilen IC Mutluluk Harekatı, bu yıl da devam etti. Dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların dileklerini gerçekleştiren projeye, 7 yıl içinde 14.000 gönüllü çalışan katkı sağladı.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre IC Holding, grup şirketleri ve İbrahim Çeçen Vakfı’nın, Millî Eğitim Bakanlığı paydaşlığında yürüttüğü IC Mutluluk Harekatı hediye paylaşımının ötesine geçerek çocukların yeni yıl hayallerine ve heyecanına ortak oluyor.

        Proje kapsamında yılbaşı öncesinde gönüllüler, dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara hayallerini soruyor. Çocukların yazdığı bu dilekler, IC Holding ve grup şirketlerinin ofislerinde kurulan yılbaşı ağaçlarına kartlar halinde asılıyor. Gönüllü çalışanlar, ağaçlardan bir dileği seçerek çocuğun hayalini gerçeğe dönüştürecek hediyeyi alıyor, özenle paketliyor ve İnsan ve Kültür ekiplerine teslim ediyor. Ardından bu hediyeler, yine gönüllüler tarafından okullarda çocuklara ulaştırılıyor.

        REKLAM

        Proje kapsamında çocukların en çok dile getirdiği dilekler arasında oyuncak bebekler ve uzaktan kumandalı arabalar öne çıkıyor. En farklı hayaller arasında ise bir torba bilye, sevilen bir futbolcunun forması, yapay zeka robotu, mini mikroskop, bilim ve deney seti yer alıyor.

        “GERÇEK ETKİ BİRLİKTE HAREKET ETTİĞİMİZDE KALICI OLUYOR”

        IC Mutluluk Harekatı’nın, İbrahim Çeçen Vakfı’nın dayanışmacı filantropi anlayışının en sahici yansımalarından biri olduğunu vurgulayan İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen: “Çocukların hayallerine dokunurken, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın da bu mutluluğun bir parçası olmasını önemsiyoruz. Çünkü gerçek etkinin ancak birlikte hareket ettiğimizde kalıcı hale geldiğine inanıyoruz. IC Mutluluk Harekatı, küçük bir dileğin bir çocuğun hayatında nasıl büyük bir umut duygusuna dönüşebileceğini bize her yıl yeniden hatırlatıyor. Vakıf olarak bu dayanışma kültürünü büyütmeye ve iyiliği birlikte çoğaltmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

        “BASİT AMA GÜÇLÜ BİR SORUYLA BAŞLADI”

        “Bir çocuğun yeni yıl hayalini gerçekleştirebilirsek ne olur?” sorusuyla çıktıkları yolculuğun bugün 14 bin gönüllünün sahiplendiği güçlü bir harekete dönüştüğünü belirten IC Holding İnsan ve Kültür Başkanı Nazire Ulusoy: “2018 yılında basit ama çok güçlü bir soruyla başlayan bu yolculuk, bugün binlerce IC Holding ve grup çalışanının ortak sorumluluğu haline geldi. IC Mutluluk Harekatı’nı, insanı merkeze alan kurum kültürümüzün somut bir yansıması olarak görüyoruz. Gönüllü çalışanlarımız için bu proje yalnızca bir hediye hazırlamak değil; bir çocuğun hayaline ortak olmak anlamına geliyor. Bu kültürü sürdürülebilir kılmak ve yeni nesillere aktarmak en temel önceliklerimizden biri olmaya devam edecek” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Öldürüldüğü önü sürülen Hatice, olaydan 2 saat önce market çalışanından el işaretiyle yardım istediği ortaya çıktı

        Öldürüldüğü önü sürülen Hatice, olaydan 2 saat önce market çalışanından el işaretiyle yardım istediği ortaya çıktı. (DHA)  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şehitlerimize son görev
        Şehitlerimize son görev
        21 ilde DEAŞ operasyonu: 357 gözaltı
        21 ilde DEAŞ operasyonu: 357 gözaltı
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Erden Timur tutuklandı
        Erden Timur tutuklandı
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?