Çocukların tüfekle oyunu faciayla bitti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 14 yaşındaki Y.G.'nin oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu 10 yaşındaki Deniz Ş. hayatını kaybetti, 12 yaşındaki Emir K. ağır yaralandı. Y.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Antalya Manavgat'ta çocukların tüfekle oyunu faciayla bitti.
Manavgat'ın Çolaklı Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında Deniz Ş. ve Emir K., Y.G.'nin ağabeyinin evinde oyun oynamak için buluştu.
Bu sırada Y.G. (fotoğraftaki) evdeki tüfeği alarak oynamaya başladı. Tüfeğin ateş alması sonucu saçmalar Deniz Ş. ve Emir K.'ye isabet etti.
Ailenin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Deniz Ş.'nin (fotoğrafta) hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralanan Emir K. önce Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Deniz Ş.'nin cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.