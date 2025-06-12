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        Haberler Sağlık Çocukların zehirleyici içeriğe sahip cisimleri yutması ölümle sonuçlanabilir - Haberler | Sağlık Haberleri

        Çocukların zehirleyici içeriğe sahip cisimleri yutması ölümle sonuçlanabilir

        Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Buket Dalgıç, çocuklarda özellikle yassı pil yutma vakalarının ölümle sonuçlanabildiğine dikkati çekerek, ilk müdahalenin acil serviste yapılması uyarısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 15:00 Güncelleme: 12.06.2025 - 15:00
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        Çocukların zehirli cisim yutması ölümle sonuçlanabilir
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        Gazi Üniversitesi tarafından Tıp Fakültesi 75. Yıl Toplantı Salonu'nda çocuklarda yabancı cisim yutulmasına yönelik "Küçük Bir Dikkatsizlikle Değişebilen Hayatlar" sempozyumu gerçekleştirildi.

        Sempozyumda, "Yabancı cisim yutmalarında acil triaj", "Gastrointestinal sistem yabancı cisimlerinde yönetim", "Yabancı cisimlerin erişilebilirliği ve güvenliği", "Olgular ile multidisipliner yaklaşım" ve "Halk sağlığı perspektifi" başlıklı oturumlar düzenlendi.

        Prof. Dr. Buket Dalgıç, sempozyuma ilişkin yaptığı açıklamada, 12 Haziran'ı çocuklarda yabancı cisim ve özellikle yassı pil yutmaları konusunda farkındalık günü olarak planladıklarını söyledi.

        Çocukların tahmin edildiğinden fazla ve farklı cisimleri yutabildiğini aktaran Dalgıç, özellikle yassı pil yutma vakalarının ölümle sonuçlanabildiğine dikkati çekti.

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        Dalgıç, farklı nedenlerle her yaş grubunda yabancı cisim yutulmasının yaşanabileceğini fakat 5 yaş altındaki çocuklar arasında bu durumun daha sık görüldüğünü dile getirdi.

        İlginç vakalarla da karşılaştıklarını belirten Dalgıç, "Para, oyuncak parçaları, pil, yassı piller, iğne ve sivri cisimler, en fazla yutulan cisimler. Şarj kablosu, suluk, diş fırçası, tırnak makası, iğne gibi pek çok cismi görebiliyoruz. Örneğin, benim kendi çıkardığım pırlanta yüzük de vardı" diye konuştu.

        Son dönemde çocukların pil yutmasında artış yaşandığını vurgulayan Dalgıç, şöyle konuştu: "Elektronik alet kullanımı ve yassı pillerin kullanımı çok arttı. Bu anlamda onların yutulmasıyla daha fazla karşılaşır olduk. İşin kötü yanı bu piller çok fazla yanığa yol açıyor. Yabancı cisimlerin yüzde 20 kadarına endoskopik girişim yapıyoruz, yüzde 1 kadarı cerrahi. Büyük kısmın kendiliğinden çıkıyor olması, diğer vakaların önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Piller, sivri cisimler gibi oldukça zehirleyici içeriğe sahip cisimler de olabiliyor."

        "YAŞA UYGUN OYUNCAK SEÇİLMESİ GEREKİYOR"

        Yabancı cisim yutma olayıyla karşılan ebeveynlere müdahalede bulunmamaları uyarısında bulunan Dalgıç, şunları kaydetti: "Doğrudan acile gelmelerini öneriyoruz. Evde ilk müdahale yapmalarını değil, bu şüphe olduğu anda doğrudan bir sağlık kuruluşuna başvurmalarını önemle istiyoruz. Çünkü yapabilecekleri herhangi bir müdahale, istenmeyen farklı sonuca da yol açabilir. Kusma, öksürük, ağızda salyayı yutamama, karın ağrısı, mide kanaması, ateş olabilir. Yutulma zamanı ve yutulan cisimlerin çeşidine göre oldukça farklı bulgular görülebilir. Çocuklara alınan oyuncaklara da dikkat edilmesi gerekiyor. Paketler üzerinde genellikle yaş grupları olur. Bunlara dikkat etmek gerekir. En temel öneri, çocukların belli hareketi vardır. 9 aydan itibaren iki parmaklarının arasında küçük bir şeyi tutabilirler ve ağızlarına götürebilirler. O aylardan itibaren bu tür cisimlerin erişilebilir yerlerde olmaması ve yaşa uygun oyuncak seçilmesi gerekiyor."

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