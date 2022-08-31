Çocuklarını görmek isteyen eski karısını satırla tehdit etti!

Esenyurt'ta, kasapta çalışan bir kişi, çocuklarını görmek için gelen eski karısı ve yanındaki arkadaşının üzerine satırla yürüdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay, geçen hafta ilçedeki bir kasap dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, 4 yıl önce eşinden boşanan Y.T., arkadaşıyla beraber çocuklarını görmek için eski kocasının çalıştığı kasap dükkanına geldi.