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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Esenyurt'ta çocuklarını görmek isteyen eski karısını satırla tehdit etti!
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Esenyurt'ta çocuklarını görmeye gelen eski eşe satırla tehdit

Kadına yönelik şiddetin ardı arkası kesilmiyor. Son olay İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. İlçede kasapta çalışan bir kişi, çocuklarını görmek için gelen eski karısı ve yanındaki arkadaşının üzerine satırla yürüdü

İstanbul Esenyurt'ta çocuklarını görmek isteyen eski karısını satırla tehdit etti!
Çocuklarını görmek isteyen eski karısını satırla tehdit etti!
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DHA

Esenyurt'ta, kasapta çalışan bir kişi, çocuklarını görmek için gelen eski karısı ve yanındaki arkadaşının üzerine satırla yürüdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay, geçen hafta ilçedeki bir kasap dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, 4 yıl önce eşinden boşanan Y.T., arkadaşıyla beraber çocuklarını görmek için eski kocasının çalıştığı kasap dükkanına geldi.

Ayda iki kez görüş hakkı olan kadın, eski eşine "Çocuklarımı görmek istiyorum" dedi. Bunun üzerine tartışma başladı.

GÖRÜNTÜLER DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Elindeki satırla Y.T.'nin üzerine yürüyen eski eş, tehdit ve küfürler savurmaya başlarken, kadının yanında bulunan arkadaşını da tehdit etti.

Elinde satırla üzerine yürüdüğü 2 kadını dükkandan çıkaran kasap, tehdit ve küfürlerine devam etti. Çocuklarını göremeyen Y.T. dükkandan ayrıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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