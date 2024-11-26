Dünyadaki tatlı su kaynaklarının yalnızca %2,5’i insan kullanımı için uygundur ve bunun büyük bir kısmı buzullarda saklıdır. Nüfus artışı, iklim değişikliği ve kentleşme su kaynaklarını daha da zor duruma sokarken, bireysel olarak alacağımız önlemler geleceğimizi kurtarabilir.