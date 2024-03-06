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        Haberler Gündem Çocuklarıyla birlikte balkondan düştü! - Güncel haberler

        Çocuklarıyla birlikte balkondan düştü!

        Olay, Mardin'de meydana geldi. 6'ncı kattan düşen anne ile oğlu kurtarılamadı. 6 yaşındaki kız çocuğu yoğun bakımda tedavi görüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 23:34 Güncelleme: 06.03.2024 - 23:39
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        Çocuklarıyla birlikte balkondan düştü!
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        Olay, Mardin'de meydana geldi.

        Mardin'de yaşanan olay duyan herkesin yüreğini sızlattı.

        Engelli kızının balkondan düşmek üzere olduğunu gören anne, onu kurtarmak isterken 6'ncı kattan aşağıya düştü.

        6'ncı kattan düşen annenin kucağında oğlu da vardı.

        Anne ile oğlu kurtarılamadı.

        6 yaşındaki kız çocuğu yoğun bakımda tedavi görüyor.

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