Çocukluk dizisinin yeni bölümleri her Cuma saat 20:00'da FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Çocukluk dizisinin son bölümünde; Mahir ve Ayşegül iyi bir takım olurlar. Mahir ve Gülay yıllar sonra yüz yüze gelmişlerdir. Bu yüzleşmenin ardından ikisinin de derinlere gömdüğü eski yaraları açılır. İzleyiciler Çocukluk dizisinin yeni bölümünde neler olacağını merak ediyor. Peki Çocukluk 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çocukluk 5. bölüm özeti...

ÇOCUKLUK 5. BÖLÜM ÖZETİ

Mahir geçmişteki acılarından kaçmak için ise kendini Dodo’ya yeni bir aile bulmaya verir. Mahir’deki tuhaflığı fark eden Ayşegül, Mahir’in ona açılması için uğraşır. Nene ise Mahir ile Gülay’ın arasındaki ilişkiyi merak eden Mavi’ye yardım edebilmek için Gülay’ın yanında işe girer. Bu sırada Mavi de anne özlemi çeken Zeynep’e kendince yardım etmek için bir takım dolaplar çevirir.

Hayata şanssız başlamış genç bir kız olan Nene, yıllarını Ali Kaan Umut Evi’nde geçirdikten sonra değer verileceğini, sevileceğini umarak çıktığı yuvaya, büyük hüsrana uğrayarak geri döner. Sırf biraz sevgi görebilmek için yanlış yollara saptığından ise henüz kimsenin haberi yoktur. Mahir ise bir yandan çocuklara kol kanat gererken, bir yandan da kendi geçmişinin ruhunda açtığı yaraları sarmaya çalışmaktadır. Onun gizemli geçmişiyle ilk olarak yuvadaki en beklenmedik kişi yüzleşecektir.

ÇOCUKLUK 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çocukluk dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz burada olacak.