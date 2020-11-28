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Çocukluk 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çocukluk 8. son bölüm

Fox TV'nin kısa sürede en sevilen dizilerinden biri olan Çocukluk 8. yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle takip edilen dizinin bu akşamki bölümüne Mavi'nin Mahir'in oğlunu ve eşini öğrenmesi damga vurdu. Peki Çocukluk 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çocukluk 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çocukluk 8. son bölüm

Çocukluk dizisinin yeni bölümleri her Cuma akşamı FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Çocukluk dizisinin son bölümü sonrası gözler yeni bölüme çevrildi. Peki Çocukluk 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÇOCUKLUK 8. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Mahir ve Gülay’ın sekiz yılın ardından oğullarına kavuşmalarıyla başlayan tatlı rüya, çocuğun onu büyüten annesiyle yaptıkları gizli planın açığa çıkmasıyla kabusa döner.

Sekiz yılın yaraları henüz sarılmamışken oğulları için girdikleri bu yeni mücadele, Mahir’i çok geçmeden ciddi bir yol ayrımına getirir. Oğlunun babası olabilmek için seçtiği yolun, Mavi’nin masum hayallerini darmadağın ettiğinden ve küçük kızı hayatının yanlışına sürüklediğinden ise henüz haberdar değildir.

ÇOCUKLUK 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çocukluk dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz burada olacak.

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