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Çocukluk nerede çekiliyor? Ali Kağan Çocuk Evi gerçekte var mı? Çocukluk dizisi çekim yapılan semtler

Çocukluk dizisi nerede çekiliyor? Sorusu merak konusu oldu. Başrollerinde Burcu Özberk, Beren Gökyıldız ve usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı Çocukluk dizisi mekanları araştırılıyor. Peki Çocukluk nerede çekiliyor? Ali Kağan Çocuk Evi gerçekte var mı? Çocukluk dizisi çekim yapılan semtler

Çocukluk nerede çekiliyor? Ali Kağan Çocuk Evi gerçekte var mı? Çocukluk dizisi çekim yapılan semtler

Çocukluk dizisi her hafta Cuma günü FOX TV ekranlarında saat 20:00'da yayınlanıyor. Kimsesiz çocukların hikayesinin anlatıldığı dizi izleyicilere duygusal anlar yaşatıyor. Peki Çocukluk nerede çekiliyor? Ali Kağan Çocuk Evi gerçekte var mı? Çocukluk dizisi çekim yapılan semtler

ÇOCUKLUK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çocukluk dizisi İstanbul Sultan Ahmet Meydanı’nda çekilmeye başlanmıştır. Dizinin çekim mekanları Sultan Ahmet Meydanı yakınlarındaki mahallelerde yapılmaktadır. Öte yandan dizinin bazı sahneleri Beykoz, Sarıyer ve Kadıköy'de çekilmektedir.

ALİ KAĞAN ÇOCUK EVİ GERÇEKTE VAR MI VE NEREDE?

Dizi konu olarak kimsesiz çocukların hayat hikayelerini anlatacak. Dizide yer alan Ali Kağan çocuk evinde bulunan çocukların hikayelerine yer verilen dizide kullanılan Ali Kağan çocuk evi gerçekte olmayan bir mekandır. Dizi izin hazırlanan çocuk evi dizi çekimlerinin yapılması adına kurgulanmış bir dekora sahiptir.

ÇOCUKLUK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Çocukluk dizisinde; tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Umut Evi’ni açan Mahir Boztepe (Erdal Beşikçioğlu),ilk günden beri evine gelen her çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır. Ali Kaan Umut Evi’nde aynı odayı paylaşan Mavi (Beren Gökyıldız),Mozi (Kübra Süzgün),Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep’in (Derinsu Akkuş) yeni ailelerini bulma yolunda yaşadıkları, öz ailelerine duydukları özlem ve kimi zaman uğradıkları hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir, bu kardeşlik ileride, hayata el ele ve umutla sarılmalarını sağlayacaktır. Kızların her ihtiyaç duyduklarında yanlarında olan Ayşegül (Burcu Özberk) desteğini ve sevgisini onlardan hiç esirgemez.

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