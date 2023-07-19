Coğrafi bilgi sistemleri bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Bölümü, coğrafi verilerin toplanması, analizi, yönetimi ve haritalama süreçlerini inceleyen bir eğitim programıdır. Coğrafi Bilgi Sistemleri bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), verilerin toplanması, depolanması, analiz edilmesi ve kullanıcılara sunulması gibi işlevleri birleştiren bir bilgi sistemidir. CBS, Coğrafya biliminden köken alır ve farklı veri türlerinin bir araya gelmesinden oluşur.

Mekansal konumlarla ilgili analizler yaparak, bilgi katmanlarını düzenler ve haritalarda ve 3B sahnelerde görselleştirmeler yapmayı mümkün kılar. CBS'nin bu benzersiz yeteneği, veriler arasında modellemeler yaparak ve ilişkiler kurarak kullanıcılara daha derin bir bakış açısı sunarak, daha akıllı kararlar almalarına yardımcı olur.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü İş İmkanları

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 2 yıllık eğitim veren bir bölümdür. Mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile jeoloji mühendisliği bölümü, geomatik mühendisliği bölümü, şehir ve bölge planlama bölümü, harita mühendisliği bölümü, Bilişim teknolojileri ve bilişim sistemleri bölümü, bilgisayar-enformatik bölümlerine geçiş yaparak eğitim durumlarını 4 yıla tamamlayabilirler. Coğrafi Bilgi Sistemleri bölümü iş imkanları Coğrafi bilgi sistemleri bölümü, çevre ve şehircilik, orman ve su işleri, iç işleri gibi bakanlıklarda faaliyet göstermektedir.

REKLAM

Bu bakanlıkların yanı sıra, Devlet Su İşleri, Devlet Meteoroloji İşleri Müdürlüğü ve Tapu Müdürlükleri gibi kurumlarda da iş imkanları sunar. Coğrafi bilgi sistemleri bölümü, bu kurumlarda çalışan profesyoneller aracılığıyla verilerin toplanması, analizi, depolanması ve kullanıcıların erişimine sunulması gibi önemli görevleri yerine getirir. Bu şekilde, coğrafi bilgi sistemleri bölümü, farklı kurum ve kuruluşlarda çalışarak benzersiz bir konuma sahip olur.

Coğrafi Bilgi Sistemleri mezunları, özel sektörde coğrafi bilgi sistemleri şirketlerinde, belediyelerde, şehir planlama kurumlarında, enerji ve doğal kaynak şirketlerinde, telekomünikasyon şirketlerinde ve çevre danışmanlık firmalarında çalışma fırsatı bulabilirler. Ayrıca, kamu sektöründe coğrafi bilgi sistemleri departmanlarında, belediyelerde, devlet dairelerinde ve araştırma kurumlarında istihdam edilebilirler.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü Dersleri

Coğrafi bilgi sistemleri bölümünü okumak isteyen adaylar, öncelikle TYT sınavına girmek zorundadır. 4 yıla tamamlamak için ise DGS sınavı ile geçiş yapabilirler. Öğrenciler, TYT sınavı sonrasında başarı sıralaması ve taban puanlarına göre tercihlerini yapabilirler. İşte, Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü Dersleri

Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş

Ölçme Bilgisi

REKLAM

Coğrafya

Tapu ve Kadastro Bilgisi

Alet Bilgisi

Bilgisayar Destekli Haritalama

İstatistik

Kartografya

CBS’de Koordinat ve Projeksiyon Bilgisi

Fotogrametri

Veri Tabanlarına Giriş

CBS Mekânsal Analiz Uygulamaları

Kent Bilgi Sistemleri

Uzaktan Algılama

Yerel Yönetimlerde CBS Uygulamaları

İş Sağlığı ve Güvenliği

Konum Analizleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Mezunları Ne İş Yapar?

REKLAM

Coğrafi Bilgi Sistemleri mezunları, özel sektörde coğrafi bilgi sistemleri şirketlerinde, belediyelerde, şehir planlama kurumlarında, enerji ve doğal kaynak şirketlerinde, telekomünikasyon şirketlerinde ve çevre danışmanlık firmalarında çalışma fırsatı bulabilirler. Coğrafi Bilgi Sistemleri Mezunları ne iş yapar? Mezunlar, yolların, sokakların ve evlerin konumlarını inceleyerek aynı zamanda nehirlerin ya da barajların konumuna bakarak analizlerde bulunur.

Bu bilgi, hükümet, ticaret ve sanayi gibi birçok sektörde, uzun vadeli planlama ve geliştirme kararlarının alınması için önemli bir rol oynamaktadır. Örneğin, savunma, meteoroloji, petrol, gaz, telekomünikasyon ve altyapı sektörlerinde, coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak stratejik kararlar verilmektedir. CBS, bu sektörlerdeki aktörlerin coğrafi verileri etkin bir şekilde analiz etmelerine, kaynakları optimize etmelerine ve gelecekteki eylemlerini planlamalarına yardımcı olmaktadır.