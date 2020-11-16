Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni bölümüyle saat 20.00'de ekrandaydı. Sevilen komedi programının bu hafta yayınlanan 61. bölümünde neler oldu? İzleyenler yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. ÇGHB 2 62. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÇGHB 2 61. BÖLÜM SKEÇLERİ

Bir bebeğin ağlama krizi ve sonrasında yaşananlar, kalp krizi geçirdiğini ailesinden saklayan gencin yaşattığı yeni krizler, sosyal mesafeli okul hayatı, Bkm Mutfak yorumuyla Yeşilçam klasiklerinin ekrandaki film şeridi geçidi, bir rehber öğretmenin aileleri ikna süreci, iyi bir baba olamamaktan korkan adamın duygu yüklü anları, görücü usulü evliliğin gömücü usule evrilmesi ve veli toplantısında duydukları ile şoka giren anne.

ÇGHB 2 62. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

BKM mutfak yapımı Çok Güzel Hareketler Bunlar 62. bölüm fragmanı merak ediliyor ancak ÇGHB 2 yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.