Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemDEDEMİN DEĞİL! Son dakika: Aşık Veysel'in torunundan FLAŞ çaıklama
ABONE OL

Aşık Veysel'in torunu: "O satırlar dedeme ait değil!"

Büyük halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun torunu Gündüz Şatıroğlu, sosyal medyada sıkça paylaşılan, "Benim sana verebileceğim çok şey yok aslında. Çay var içersen, ben var seversen, yol var gidersen" dizelerinin Aşık Veysel'e ait olmadığını açıkladı

DEDEMİN DEĞİL! Son dakika: Aşık Veysel'in torunundan FLAŞ çaıklama
Aşık Veysel'in torunu: "O satırlar dedeme ait değil!"
0:00 / 0:00
AA

Aşık Veysel'in torunu olan Gündüz Şatıroğlu yaptığı açıklamada, dedesinin ölüm yıl dönümünün yaklaşması vesilesiyle onun imzasıyla sosyal medyada yapılan paylaşımların yeniden hareketlenmeye başladığını söyledi.

"BAŞKA ESERLERDE YER ALAN SATIRLAR"

AA'da yer alan habere göre, "Son günlerde özellikle sosyal medyada sıkça paylaşılan 'Benim sana verebileceğim çok şey yok aslında. Çay var içersen, ben var seversen, yol var gidersen.' dizeleri yayımlanmış 157, yayımlanmamış 6 eserde yer almamaktadır" diyen Şatıroğlu, torunu olarak bu dizelerin Aşık Veysel'e ait olmadığını duyurmanın tarihe doğru geçmesini sağlamak adına sorumluluğu olduğuna inandığını bildirdi.

"GÜZEL OLAN DİZELERİ ONA YAKIŞTIRIYORLAR"

Aşık Veysel'in halka mâl olmuş, halkın gönlünde taht kurmuş bir isim olduğunu vurgulayan Şatıroğlu, bu nedenle insanların güzel olan dizeleri Aşık Veysel'e yakıştırabildiğini ifade etti.

"DAVA AÇMAMIZ, SİTEM ETMEMİZ SÖZ KONUSU OLMAZ"

Şatıroğlu, dedesi Aşık Veysel'e ait olmayan bu tür dizeleri paylaşan kişilere dava açma, onlara sitem etme gibi bir düşüncede olmadığının altını çizerek, "Bu dizeler dedemin duygu durumu, insana, doğaya ve hayata bakışıyla örtüşüyor. İnsanlar sevdiği ve değer verdiği için bu sözleri dedeme atfediyor.

Bu çok doğal, çok insani ve kültürümüzle de çok örtüşen bir durum. Aşık Veysel'in torunu ve o kültürde yetişmiş biri olarak aksini düşünemem. Böyle bir hareket, halkın sevgisini reddetmek anlamına gelir" diye konuştu.

"KAÇAN EŞİNİN ÇORABINA PARA KOYMADI"

Şatıroğlu, herkes tarafından kabul gören, Aşık Veysel'in kaçan eşinin çorabının içine para koyduğuna dair olayın da aslında gerçek olmadığını söyledi. Söz konusu olayın Aşık Veysel'in hayatını anlatan biyografik bir filmin senaryosunda yer alan bir kurgu olduğunu aktaran Şatıroğlu, şunları ifade etti:

"GERİ DÖNEN EŞİNE DESTEK OLMUŞTUR"

"İnsanlar, bu kadar sevgi dolu, sevgiliye, aşka kıymet veren bir insan olduğunu bildikleri için dedemin bunu da yapmış olabileceğine inanıyor. Dedem, kaçan daha sonra tekrar köye dönen karısının hastalanması durumunda ona sürekli destek olmuştur. Çünkü o kişi köyden bir insandır ve yardıma ihtiyacı vardır.

"KADINA VERDİĞİ DEĞER ÖRNEK OLMALI"

Dedem onun mağduriyetinden mutluluk duyma gibi insanlık dışı bir duyguya asla kapılmamıştır. Aslında bu durum dedem Aşık Veysel'in insana, özellikle de kadına ne kadar değer verdiğinin bir göstergesi. Bunun, kadın cinayetlerinin arttığı, kadının ötekileştirildiği günümüzde herkese örnek olmasını diliyorum."

YAYIMLANMAMIŞ 6 ESERİNİ KİTAPLAŞTIRIYOR

Şatıroğlu, babasının günlüğünden hareketle bir kitap hazırlığında olduğunu belirterek, bu çalışmayla Aşık Veysel'in yayımlanmamış 6 eserini de kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

BOTAŞ 268 personel alımı yapacak! BOTAŞ personel alımı 2021 başvuru ekranı ve şartları
GÜNDEMBOTAŞ personel alımı yapacak!
Gülistan Doku'nun ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
GÜNDEMGülistan'ın ailesi Erdoğan ile görüştü
AÖL kayıt yenileme ne zaman? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme 2021 tarihi
GÜNDEMAÖL kayıt yenileme 2021 ne zaman?
KPSS 2021 başvuru ne zaman? ÖSYM 2021 KPSS sınavı takvimi
GÜNDEMKPSS 2021 başvuru ne zaman?
2021 ÖSYM sınav takvimi belli oldu! 2021 YKS, ALES, DGS, KPSS, YDS, DHBT, YÖKDİL ne zaman yapılacak?
GÜNDEM2021 YKS, ALES, DGS, KPSS, YDS, DHBT, YÖKDİL ne zaman ...
e-Okul MEB öğrenci girişi ile karne notları sorgulama: MEB e-Okul dijital karne alma ve e-Okul veli girişi
GÜNDEMe-Okul karne notları nasıl öğrenilir?
Vefasızlığın bedeli! Son dakika: İkinci evlilik yolunda şok
GÜNDEMEşinden kalan parayla evlenmek isteyen adama şok!
Okullarda ikinci dönem ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor?
GÜNDEMYarıyıl tatili ne zaman bitiyor?
2021 MSÜ başvuruları için geri sayım başladı! MSÜ başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2021 MSÜ sınavı tarihi
GÜNDEM2021 MSÜ başvuruları için geri sayım başladı!
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS tercih sonuçları 2020 tarihi belli oldu mu?
GÜNDEMEKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?