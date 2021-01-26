Aşık Veysel'in torunu: "O satırlar dedeme ait değil!" 0:00 / 0:00

AA

Aşık Veysel'in torunu olan Gündüz Şatıroğlu yaptığı açıklamada, dedesinin ölüm yıl dönümünün yaklaşması vesilesiyle onun imzasıyla sosyal medyada yapılan paylaşımların yeniden hareketlenmeye başladığını söyledi.

"BAŞKA ESERLERDE YER ALAN SATIRLAR"

AA'da yer alan habere göre, "Son günlerde özellikle sosyal medyada sıkça paylaşılan 'Benim sana verebileceğim çok şey yok aslında. Çay var içersen, ben var seversen, yol var gidersen.' dizeleri yayımlanmış 157, yayımlanmamış 6 eserde yer almamaktadır" diyen Şatıroğlu, torunu olarak bu dizelerin Aşık Veysel'e ait olmadığını duyurmanın tarihe doğru geçmesini sağlamak adına sorumluluğu olduğuna inandığını bildirdi.

"GÜZEL OLAN DİZELERİ ONA YAKIŞTIRIYORLAR"

Aşık Veysel'in halka mâl olmuş, halkın gönlünde taht kurmuş bir isim olduğunu vurgulayan Şatıroğlu, bu nedenle insanların güzel olan dizeleri Aşık Veysel'e yakıştırabildiğini ifade etti.

"DAVA AÇMAMIZ, SİTEM ETMEMİZ SÖZ KONUSU OLMAZ"

Şatıroğlu, dedesi Aşık Veysel'e ait olmayan bu tür dizeleri paylaşan kişilere dava açma, onlara sitem etme gibi bir düşüncede olmadığının altını çizerek, "Bu dizeler dedemin duygu durumu, insana, doğaya ve hayata bakışıyla örtüşüyor. İnsanlar sevdiği ve değer verdiği için bu sözleri dedeme atfediyor.

Bu çok doğal, çok insani ve kültürümüzle de çok örtüşen bir durum. Aşık Veysel'in torunu ve o kültürde yetişmiş biri olarak aksini düşünemem. Böyle bir hareket, halkın sevgisini reddetmek anlamına gelir" diye konuştu.

"KAÇAN EŞİNİN ÇORABINA PARA KOYMADI"

Şatıroğlu, herkes tarafından kabul gören, Aşık Veysel'in kaçan eşinin çorabının içine para koyduğuna dair olayın da aslında gerçek olmadığını söyledi. Söz konusu olayın Aşık Veysel'in hayatını anlatan biyografik bir filmin senaryosunda yer alan bir kurgu olduğunu aktaran Şatıroğlu, şunları ifade etti:

"GERİ DÖNEN EŞİNE DESTEK OLMUŞTUR"

"İnsanlar, bu kadar sevgi dolu, sevgiliye, aşka kıymet veren bir insan olduğunu bildikleri için dedemin bunu da yapmış olabileceğine inanıyor. Dedem, kaçan daha sonra tekrar köye dönen karısının hastalanması durumunda ona sürekli destek olmuştur. Çünkü o kişi köyden bir insandır ve yardıma ihtiyacı vardır.

"KADINA VERDİĞİ DEĞER ÖRNEK OLMALI"

Dedem onun mağduriyetinden mutluluk duyma gibi insanlık dışı bir duyguya asla kapılmamıştır. Aslında bu durum dedem Aşık Veysel'in insana, özellikle de kadına ne kadar değer verdiğinin bir göstergesi. Bunun, kadın cinayetlerinin arttığı, kadının ötekileştirildiği günümüzde herkese örnek olmasını diliyorum."

YAYIMLANMAMIŞ 6 ESERİNİ KİTAPLAŞTIRIYOR

Şatıroğlu, babasının günlüğünden hareketle bir kitap hazırlığında olduğunu belirterek, bu çalışmayla Aşık Veysel'in yayımlanmamış 6 eserini de kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.