Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den son dakika açıklaması: Kuvvetli sağanak yağış geliyor! - Hava durumu
ABONE OL

Meteoroloji'den 14 il için kuvvetli kar uyarısı

Son dakika haberine göre Meteoroloji'den beklenen haber geldi. Buna göre yarın sabah saatlerinden itibaren 14 ilde kuvvetli kar yağışının beklendiği bildirildi

Meteoroloji'den son dakika açıklaması: Kuvvetli sağanak yağış geliyor! - Hava durumu
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren Sivas, Kayseri, Nevşehir, Malatya, Elazığ, Erzincan, Muş, Hakkari, Van, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari'de kuvvetli kar yağışının beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da beklenen kar yağışlarının yarın sabah saatlerinden itibaren Sivas, Kayseri, Nevşehir, Malatya, Elazığ, Erzincan, Muş, Hakkari ve Van çevrelerinde kuvvetli (10-20 santimetre), Tunceli, Bingöl ve Bitlis çevreleri ile Şırnak'ın doğusu, Hakkari ve Van'ın yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar (20 santimetre ve üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli kar yağışlarının pazar günü sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Fotoğraflar: İHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bursa'da dehşet | Özel harekat polisi ailesini öldürdü ağabeyini yaraladı - Haberler
GÜNDEM Polis memuru dehşet saçtı! Ailesini katletti
Atlar Kaç Yıl Yaşar? Atların Ortalama Ömrü ve Yaşam Süresi Nedir?
GÜNDEM Atlar kaç yıl yaşar?
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Diyarbakır'da okuma yazma öğrenen kadınlara belge
GÜNDEM Diyarbakır'da okuma yazma öğrenen kadınlara belge
Son dakika: Kayınvalideleri ölünce sağlık çalışanlarına bıçakla saldırdılar... - En son haberler
GÜNDEM Sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı girişimi!
Bir yıl kaç hafta? 1 yılda kaç gün, ay, hafta var?
GÜNDEM Bir yıl kaç hafta? 1 yılda kaç gün, ay, hafta var?
Bingöl'de hibrit santralle 2 milyar kilovatsaat elektrik
GÜNDEM Bingöl'de hibrit santralle 2 milyar kilovatsaat ...
Kadın çiftçilere süt sığır yetiştiriciliği sertifikası
GÜNDEM Kadın çiftçilere süt sığır yetiştiriciliği ...
Kayseri'nin iki bulvarının bağlantı yolundaki çalışmalarda sona doğru
GÜNDEM Kayseri'nin iki bulvarının bağlantı yolundaki ...
Çocuk gelişimi bölümü nedir ve mezunları ne iş yapar? Çocuk gelişimi bölümü iş imkanları
GÜNDEM Çocuk gelişimi bölümü hakkında merak edilenler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.