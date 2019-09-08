İşte, sosyal medyaya damgasını vuran ve YouTube'da 23 Milyona aşkın izlenmeye ulaşan Fatih Bulut'un Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısının sözleri...
FATİH BULUT- ÇOK SEVDİM YALAN OLDU ŞARKI SÖZLERİ
Umut ışıklarım bir bir söndüler
Dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler
Her topluma girdim onlar ittiler
Ezdi tükenmedik bilmez yordu geceler
Her topluma girdim amma onlar ittiler
Ezdi tükenmedik bildi zalım geceler
Uykular haram oldu gençliğim bak,
Talan da oldu çok sevdim yalan oldu zalım geceler
Geceler geceler yıktı geceler
Geceler geceler zalım geceler
Umudum gecem, gecem de gündüz oldu oldu
Demir mazgallar dört duvar oldu
Demir de kapılar dört duvar oldu
Sayamadım vallaha billaha seneler oldu
Oldu oldu çok sene oldu
Geceler geceler yıktı geceler
Geceler geceler yaktı geceler
Annem yanına vallaha gelecem
Ölmeden gitmeden babam elin öpecem
Yar Allah nasip etse kıymet bilecem
Ezdi tükenmedik bildi ama yordu geceler
Mevla nasip etse hatır bilecem bilecem
Ezdi tükenmedik bildi yıktı geceler
Uykular haram oldu gençliğim bak,
Talan da oldu çok sevdim yalan oldu zalım geceler
Geceler geceler dümen geceler
Geceler geceler yordu geceler
Umudum gecem, gecemde gündüz oldu oldu
Demir mazgallar dört duvar oldu
Demir de kapılar dört duvar oldu
Sayamadım vallaha billaha seneler oldu
Oldu oldu çok sene oldu
Geceler geceler yıktı geceler
Geceler geceler yaktı geceler
Geceler geceler hayın geceler
Geceler geceler yaktı geceler
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