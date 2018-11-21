ABD'de yapılan yeni bir çalışma, çok fazla su içmenin insan sağlığı için zararlı olduğunu ortaya çıkardı.
İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; gün içerisinde bol su içmenin önemi konusunda sık sık uyarılıyoruz. Dehidrasyonun neden olduğu sorunlar yaygın olarak biliniyor ancak uzmanlar aşırı su tüketmenin de ayrıca ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölüme neden olabileceği konusunda uyarıyor.
Çalışmaya göre; böbrek saatte 800-1000 mililitre suyu işleyebiliyor. Yaş ve cinsiyete bağlı olarak insanlar daha az veya fazla suya ihtiyaç duyabiliyor.
Çok fazla su içmek, idrara sık çıkılmasına yol açıyor ve vücuttaki suyu boşaltmanıza neden oluyor.
Uzmanlar, bunun tehlikeli olduğunu çünkü vücuttaki sodyum seviyesinin tehlikeli derecede düşmesine neden olduğunu belirtiyor.
Su zehirlenmesi olarak bilinen bu süreç, kandaki sodyum seviyelerini düşürerek, vücudun tansiyonu düzenlemesini zorlaştırıyor.
Su zehirlenmesinin belirtileri arasında baş ağrısı, kafa karışıklığı veya uyuşukluk yer alıyor ancak eğer basınç artarsa, hastalarda beyin hasarı, koma gibi durumlar görülebilir. Bu durum hastanın ölümüne dahi neden olabilir.
İdeal idrar renginin açık sarı renk olduğunu kaydeden uzmanlar, idrar renginin kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor.
İŞTE AŞIRI SU TÜKETTİĞİNİZİN BELİRTİLERİ
* Aşırı idrara çıkma
* Çok açık renk idrar rengi
* Kramp
* Yorgunluk
* Şişmiş eller ve ayaklar
* Baş ağrısı
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