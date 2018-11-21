Çok su içmek sağlığı bozuyor! İşte çok su içtiğinizin göstergesi...

ABD'de yapılan yeni bir çalışma, çok fazla su içmenin insan sağlığı için zararlı olduğunu ortaya çıkardı. Çok fazla su içmek, idrara sık çıkılmasına yol açıyor ve vücuttaki suyu boşaltmanıza neden oluyor. Uzmanlar, bunun tehlikeli olduğunu çünkü vücuttaki sodyum seviyesinin tehlikeli derecede düşmesine neden olduğunu belirtiyor