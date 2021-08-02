Rüzgarın yön değiştirmesiyle alevler Çökertme Mahallesi'ni kapladı. Yetkililer tarafından orman yollarındaki tehlike nedeniyle köye girişler yasaklandı.

Yeniköy Kemerköy Termik Santrali’ndeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre santral lojmanında siren anonslar çalındı ve çalışanlara tahliye edilmeye başlandı.

Öte yandan İş makinalarıyla santral etrafına hatlar kazılırken olası bir yangın sıçrama durumunda daha büyük bir felaket yaşanmaması için hidrojen tankları boşaltıldı.

Öte yandan, Çökertme Mahallesi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden 12 itfaiye aracı, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 20 arazöz, 10 iş makinesi, 10 hizmet aracı, 8 su tankeri, 88 itfaiye personeli, 106 orman personeli ile müdahale edilen yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden 4 itfaiye aracı ve 13 personel, Burdur Belediyesi’nden 2 su tankeri ve 4 personel, Manisa Belediyesi’nden 1 su tankeri ve 2 personel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 50 personel ve 5 itfaiye aracı ile destek veriliyor. İlçe belediyelerinden de 10’a yakın iş makinesi ve su tankeri söndürme çalışmalarında yer alıyor.

Ayrıca alevler Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine de sıçradı.

RÜZGAR YÖN DEĞİŞTİRDİ

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Çökertme’deki yangının yerinden son durumu paylaştı. Tokat, yangının devam ettiğini fakat rüzgarın yön değiştirdiğini ve şu an için termik santralin tehlikede olmadığını duyurdu.