Merkezi olmayan kredi skorlama ve mikro kredi protokolü Colendi, 2.5 milyon dolarlık ilk yatırım turunu tamamladığını duyurdu.

Avrupa’nın umut vadeden 10 blockchain girişimi arasında yer alan girişimin aldığı yatırım hakkında bilgi veren Colendi Kurucu Ortaklarından Mihriban Ersin Tekmen, "Ekip olarak dünyadaki en etkileyici ve işleyen blockchain girişimini hayata geçirdik. Bu teknolojinin gelecekte tüm iş yapış biçimlerini kökten değiştireceğine inanıyoruz. Bu inancımız yatırımcılar nezdinde de karşılık buldu" dedi.

YENİ YATIRIM TURU MAYIS'TA

Kredi skorlama yöntemlerinin herkes için daha erişilebilir olmasını sağlayarak, finansal araçlara ulaşımda katılımcı ve eşitlikçi çözümler sunmayı amaçladıklarının altını çizen Tekmen, "Milyonlarca insanın hayatına dokunan ve hayatını iyi yönde değiştiren bir teknoloji şirketi olarak tüm dünyada bilinen ve kullanılan bir platform olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Yakın bir zaman içinde yeni yatırım turuna çıkacaklarını kaydeden Tekmen, "Çok kısa süre geçmesine rağmen bir sonraki yatırım turumuzu 2019 Mayıs ayında, yine çok önemli isimlerin katılımlarıyla tamamlamayı planlıyoruz” ifadesini kullandı.