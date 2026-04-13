Como: 3 - Inter: 4 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 32. haftasında Inter, deplasmanda Como'yu 4-3 mağlup etti. 45+2 ile 49. dakikalarda Marcus Thuram ve 58 ile 72. dakikalarda da Denzel Dumfries'in golleriyle 2-0'dan geri dönen lider Inter, puanını 75'e çıkardı. Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 3. golde Denzel Dumfries'e yaptığı asistle beraber galibiyette rol oynadı. Como ise 58 puanda kaldı.
INTER 2. YARIDA GERİ DÖNDÜ
Como, 36. dakikada Alex Valle ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi Como, 45. dakikada Nico Paz ile Inter karşısında 2-0'ı buldu. Inter, Marcus Thuram'ın 45+2. dakikada attığı golle devreye 2-1 ile gitti.
İkinci yarıda adeta Inter fırtınası esti. Konuk ekip, ilk golü atan Thuram ile 49. dakikada skoru 2-2'ye getirdi.
Inter, 58 ve 72. dakikalarda Denzel Dumfries'in attığı gollerle skoru 4-2'ye getirdi.
Como'da 89. dakikada penaltıdan ağları havalandıran Lucas da Cunha maçın skorunu 4-3 olarak belirledi.
HAKAN ASİST YAPTI
Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı ve takımının attığı üçüncü golün asistini yaptı.
Inter, gelecek hafta sahasında Cagliari'yi konuk edecek. Como, Sassuolo deplasmanına gidecek.