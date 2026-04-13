        Haberler Spor Futbol İtalya Como: 3 - Inter: 4 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Como: 3 - Inter: 4 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 32. haftasında Inter, deplasmanda Como'yu 4-3 mağlup etti. 45+2 ile 49. dakikalarda Marcus Thuram ve 58 ile 72. dakikalarda da Denzel Dumfries'in golleriyle 2-0'dan geri dönen lider Inter, puanını 75'e çıkardı. Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 3. golde Denzel Dumfries'e yaptığı asistle beraber galibiyette rol oynadı. Como ise 58 puanda kaldı.

        Giriş: 13.04.2026 - 00:05 Güncelleme:
        Hakan asist yaptı, Inter 2. yarıda geri döndü!

        İtalya Serie A'nın 32. haftasında Inter, Como ile deplasmanda karşılaştı. Giuseppe Sinigaglia'da oynanan müsabakayı kazanan 4-3'lük skorla Inter oldu.

        INTER 2. YARIDA GERİ DÖNDÜ

        Como, 36. dakikada Alex Valle ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi Como, 45. dakikada Nico Paz ile Inter karşısında 2-0'ı buldu. Inter, Marcus Thuram'ın 45+2. dakikada attığı golle devreye 2-1 ile gitti.

        İkinci yarıda adeta Inter fırtınası esti. Konuk ekip, ilk golü atan Thuram ile 49. dakikada skoru 2-2'ye getirdi.

        Inter, 58 ve 72. dakikalarda Denzel Dumfries'in attığı gollerle skoru 4-2'ye getirdi.

        Como'da 89. dakikada penaltıdan ağları havalandıran Lucas da Cunha maçın skorunu 4-3 olarak belirledi.

        HAKAN ASİST YAPTI

        Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı ve takımının attığı üçüncü golün asistini yaptı.

        Bu sonucun ardından lider Inter, ligde 75 puana yükseldi. Como, 58 puanda kaldı.

        Inter, gelecek hafta sahasında Cagliari'yi konuk edecek. Como, Sassuolo deplasmanına gidecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Konumdan kodese

        Eskişehir'de bir kişiye saldırarak çantasını gasbedip kaçan şüpheli, sanal medya üzerinden yaptığı 'yer bildirimi' paylaşımı sonrasında camide yakalandı. (DHA)    

        Macaristan'da Orban seçimleri kaybetti
        Macaristan'da Orban seçimleri kaybetti
        Kocaeli kabusu!
        Kocaeli kabusu!
        Zirvede fark 2'ye indi! İşte kalan maçlar
        Zirvede fark 2'ye indi! İşte kalan maçlar
        "5 maçı kazanıp şampiyon olacağız"
        "5 maçı kazanıp şampiyon olacağız"
        Başı olmayan beden bulundu!
        Başı olmayan beden bulundu!
        Pezeşkiyan: Adil bir anlaşmaya hazırız
        Pezeşkiyan: Adil bir anlaşmaya hazırız
        Trump: İran Hürmüz sözünü tutmadı
        Trump: İran Hürmüz sözünü tutmadı
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası!
        Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası!
        Kalp krizi geçirirken minibüste mahsur kaldı!
        Kalp krizi geçirirken minibüste mahsur kaldı!
        Aydın'da evde patlama! Kahreden haber!
        Aydın'da evde patlama! Kahreden haber!
        OpenAI’dan kritik güvenlik uyarısı
        OpenAI’dan kritik güvenlik uyarısı
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Çarpıcı iddia: Kendi kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı!
        Çarpıcı iddia: Kendi kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!