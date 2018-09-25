Melih Abdulhayoğlu
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Abdulhayoğlu’nun şirketi eZLO, MiOS’u satın aldı

Siber güvenlik alanında dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan Comodo’nun kurucusu Melih Abdulhayoğlu, akıllı ev sistemleri alanında önemli bir satın almaya imza attı. Abdulhayoğlu'nun kurduğu eZLO, ABD'li akıllı ev sistemleri platformu MiOS'u satın aldı

25.09.2018 - 09:13 | Güncelleme:

Dünyanın önde gelen siber güvenlik şirketi Comodo’nun kurucusu Melih Abdulhayoğlu tarafından kurulan ve akıllı ev sistemleri geliştiren eZLO, ABD’de sektörün güçlü oyuncularından MiOS’u satın aldı.

Melih Abdulhayoğlu, satın almayla birlikte akıllı ev sistemleri teknolojisinde hem Türkiye’de, hem de globalde önemli bir yatırım ve geliştirme sürecine gireceklerini söyledi.

Melih Abdulhayoğlu tarafından kurulan 2014 yılında kurulan eZLO, dünya çapında ev otomasyon teknolojileri ve çözümleri geliştiriyor. Genel merkezi New Jersey’de olan şirketin, Filipinler ve Ukrayna'da da uluslararası ofisleri bulunuyor. 

INTEL VE AMAZON’UN İŞ ORTAĞI

eZLO’nun satın aldığı, 2008 yılında kurulan Kaliforniya merkezli MiOS ise ABD’de Nesnelerin İnterneti (IoT) pazarının önde gelen oyuncuları arasında bulunuyor. MiOS ve Vera markalı ürünleri bulunan şirketin, akıllı ev sistemleri alanında Intel ve Amazon ile de iş ortaklıkları bulunuyor.

MiOS’in akıllı ev hizmetleri platformu, ev ve iş yerlerine yönelik uzaktan kontrol, denetleme, güvenlik sistemleri, enerji yönetimi ve kiralık mülk yönetimi gibi hizmetleri sunuyor. 

MiOS CEO’su Lew Brown "İnanıyoruz ki bu birleşme akıllı otomasyon pazarını geleceğe taşıyacak inovasyon süreçlerimizi daha da hızlandıracak" diye konuştu.

‘2019’DA TÜRKİYE’DE DE SATIŞA SUNACAĞIZ’

Halen eZLO ve MiOS markasıyla başta Amerika olmak üzere global arenada satışa sundukları ürünlerin çok kısa zamanda Türkiye’de de satışa sunulacağını belirten Abdulhayoğlu, “Planlarımıza göre gelecek yılın ikinci çeyreğinden itibaren Türk kullanıcılara ürünlerimizi sunabileceğiz” dedi. 

Yüksek yazılım geliştirme maliyetlerini, ürünlerine akıllı teknolojileri entegre etmek isteyen firmalar için caydırıcı bir etkiye sahip olduğuna dikkat çeken eZLO CEO’su Mark Samuel, satın almayla ilgili olarak, şunları söyledi:

"eZLO ve MiOS'un birlikte oluşturacağı etki bizi heyecanlandırıyor. Yazılım platformumuzu MiOS'un teknolojisi ile birleştirerek, akıllı ev ekosistemini geleneksel tanımlamasının ötesine genişletebilecek ve üretici firmalara ürün ve hizmetlerin pazar paylarını yeni akıllı ev imkanları ile hızlı bir şekilde artırmaları için anahtar teslim çözümler yaratabileceğiz."

 

 

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