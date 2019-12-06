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Sosyal medya fenomeni Constance Hall, yarı çıplak bir fotoğraf paylaşarak ilginç itiraflarda bulundu. Çocuklarını üç haftada bir yıkadığı için takipçilerinden tepki toplayan Hall'ın geniş çaplı bir güzellik sistemi bulunuyor.

Hall fotoğrafın altına, "İlk kez fotoğraflarımda ayyaş bir kadın gibi göründüğümü kabul ediyorum. Fotoğraflarımda düzeltme ya da photoshop kullanmıyorum." dedi. Paylaştığı fotoğraflarda sadece Instagram filtreleri kullandığını söyleyerek tenine bronzlaştırıcı sprey sıktığını ve aşırı derecede makyaj yaptığını ifade etti.

"ÇOCUKLARIM BİLE BENİ TANIMIYOR"

Constance Hall, "O kadar çok makyaj yapıyorum ki çocuklarım bile beni tanıyamayıp yeni dadı zannediyorlar" dedi.

Instagram fenomeni, saçlarına şekilde vermek için çok fazla saç spreyi kullandığını ve saatlerce uğraştığını söyleyerek, doğru açıyı bulabilmek için neredeyse 4 milyon fotoğraf çektirdiğini itiraf etti. Hall'ın Instagram'da 1 milyonun üzerinde takipçisi bulunuyor.