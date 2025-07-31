Contemporary Istanbul, 20. yılında sanatın değişen manzarasına odaklanıyor

Türkiye’nin uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul, 24 – 28 Eylül 2025 tarihleri arasında Akbank ana sponsorluğunda 20. edisyonuna özel Amerika’daki çağdaş sanat alanına yön veren galerileri ve sanat profesyonellerini iki gün sürecek Focus America programı kapsamında sanatseverler ile bir araya getiriyor.

Bu yıl, Brooklyn Müzesi, Guggenheim Müzesi, MoMA ve Metropolitan Sanat Müzesi’nin yanı sıra New York, Seattle ve Kaliforniya’da bulunan çeşitli özel koleksiyonerler konuklar arasında yer alıyor.

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Focus America kapsamına ek olarak, Contemporary Istanbul aynı zamanda Ontario Sanat Galerisi, Toronto Sanat Bienali, Kanada Ulusal Galerisi, Montreal Güzel Sanatlar Müzesi ve MAC Montreal ile koleksiyonerler, küratörler ve sanat profesyonelleri için de yeni iş birliklerine ev sahipliği yapacak.

Davetli galeriler arasında:

Amanita (New York)

Heft Gallery (New York)

Revolver Galería (New York / Buenos Aires)

Madison Gallery (California)

Leila Heller Gallery (New York / Dubai)

Pontone / Friedrichs Pontone (New York / London) seçkin sanat kurumlarının müze direktörleri ve temsilcileri yer almaktadır.

Bu yıl Focus America kapsamı özelinde, New York merkezli Perulu-Amerikalı sanatçı Grimanesa Amorós tarafından gerçekleştirilen ve mekâna özgü bir ışık yerleştirmesi olan PASSAGE & MARITIME eserlerini Contemporary Istanbul’da sergileyecek.

LED teknolojisini kullandığı büyük ölçekli heykelleriyle tanınan sanatçının Passage eseri, Çinili Han’ın geçiş salonu olan ve The Peninsula Hotel’in saat kulesi ile lobisi olarak hizmet veren alana yerleştirilecek. REKLAM Amorós’un çalışması, İstanbul’un bir geçiş ve değişim mekânı olarak önem taşıdığı bir konumda yer alıyor. Kırmızı LED tüpler, özel aydınlatma dizileri ve yansıtıcı yüzeyler kullanan sanatçı, kentin şekillenmesinde rol oynayan duygu akışlarını, hafızayı ve zamanı çağrıştırmaktadır. Passage, mimarinin hareketi ve dönüşümü nasıl özümsediğini yansıtırken, ayrılış ve varış, iç ve dış mekân, geçmiş ve şimdi arasındaki ikilikleri aydınlatıyor. Latince kökenli “denize ait” anlamındaki maritimus kelimesinden türeyen Maritime ise denizlerin ve suların ritmik biçimdeki hareketliliğini yansıtırken aynı zamanda hafızayı, hareketi ve ışığı geniş coğrafyalara uzanan fiziksel, tarihsel ve duygusal araçlar olarak temsil etmektedir. Maritime insan ruhunun keşfetme arzusunu—sanatçının deyimiyle “bilinmeyene duyulan romantik ilgi”ye odaklanıyor.

CIF DIALOGUES 2025: DAĞILAN KOORDİNATLAR 24–25 Eylül tarihlerinde Contemporary Istanbul Vakfı (CIF), her yıl düzenlenen konuşma programı CIF Dialogues 2025’e ev sahipliği yapacak. Bu yılın teması olan "Dağılan Koordinatlar: İstanbul ve Değişen Sanat Peyzajı", kültürel aktörlerin jeopolitik, teknolojik ve toplumsal konulara nasıl yanıt verdiklerini ele alıyor. REKLAM Konuşmacılar arasında: Jennifer Stockman (Emeritus Başkanı, Guggenheim Museum)

Anne Pasternak (Direktör, Brooklyn Museum)

Ahu Antmen (Direktör, Sabancı Museum)

Jean Cooney (Direktör, Times Square Arts; VP of Arts and Culture, Times Square Alliance) Thomas Girst (Global Kültürel İlişkiler Başkanı, BMW)

Pierre Sigg (Kurucu, Sigg Art Foundation),

Ulrich Schruath (Direktör, UBS Digital Art Museum) yer almaktadır. Panel tartışmalarında dijital sanatın değişen rolü, Batı kanonu dışındaki koleksiyoner pratikleri, mimari ve kültürel hafıza gibi konuların yanı sıra şehirlerin sanatsal ve toplumsal ihtiyaçlara nasıl yanıt verebileceği gibi sorular ele alınacak. ContemporaryIstanbul 20. edisyonu, bir kez daha Tersane İstanbul’da gerçekleşerek iki on yıllık sanatsal etkileşimi düşünmeye davet ediyor. Doğu ile batının kesişim noktasında yer alan bu şehirde kök salan fuar, İstanbul’un kültürel bağlantıların kurulduğu ve dinamik dönüşümlerin yaşandığı büyüyen bir merkez olarak yeniden konumunda sanatseverler ile bir araya geliyor. CONTEMPORARY ISTANBUL’UN 20. EDİSYON TARİHLERİ 24 Eylül Preview | Ön İzleme