ÇÖP ADAM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden çıkan ve Melek Gençoğlu ile Su Ersöz tarafından senaryoya çevrilen Çöp Adam dizisi; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikâyesini konu alıyor.

Elçin Sangu tarafından canlandırılacak Peri karakteri bir banka müdürü. Engin Altan Düzyatan ise bir anda zengin olan Tamer Yılmaz isimli bir yazılımcıyı oynayacak.