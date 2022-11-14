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Çöp Adam dizisinin yayın tarihi belli oldu!

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrolleri paylaştığı yeni dizi Çöp Adam, gerçek bir hikâyeden yola çıkıyor. Dizinin senaryosu Melek Gençoğlu ile Su Ersöz imzası taşıyor.

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  • Çöp adam dizisi ne zaman başlıyor, konusu nedir ve kimler oynuyor?

    Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun üstlendiği Çöp Adam dizisinin ilk yayın tarihi belli oldu. Peki, Çöp Adam dizisi ne zaman başlıyor, konusu nedir ve kimler oynuyor? İşte, detaylar...
  • Çöp adam dizisi ne zaman başlıyor, konusu nedir ve kimler oynuyor?

    ÇÖP ADAM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikâyesinden esinlenerek kurgulanan Çöp Adam dizisi, Çaramba günleri seyirciyle buluşacak.

    Dizinin ilk bölümü 23 Kasım günü Star TV'de yayınlanacak.
  • Çöp adam dizisi ne zaman başlıyor, konusu nedir ve kimler oynuyor?

    ÇÖP ADAM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

    Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden çıkan ve Melek Gençoğlu ile Su Ersöz tarafından senaryoya çevrilen Çöp Adam dizisi; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikâyesini konu alıyor.

    Elçin Sangu tarafından canlandırılacak Peri karakteri bir banka müdürü. Engin Altan Düzyatan ise bir anda zengin olan Tamer Yılmaz isimli bir yazılımcıyı oynayacak.
  • Çöp adam dizisi ne zaman başlıyor, konusu nedir ve kimler oynuyor?

    ÇÖP ADAM DİZİSİ OYUNCULARI

    Çöp Adam dizisi oyuncu kadrosu şu şekildedir;

    Elçin Sangu,

    Engin Altan Düzyatan,

    Sedef Avcı,

    Füsun Demirel,

    Salih Kalyon,

    Hülya Şen,

    Elçin Afacan,

    Büşra Çam

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