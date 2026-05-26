Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.662,75 %-1,64
        DOLAR 45,9068 %0,45
        EURO 53,4252 %0,19
        GRAM ALTIN 6.677,26 %-0,60
        FAİZ 43,74 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 112,59 %-1,80
        BITCOIN 77.170,00 %-0,05
        GBP/TRY 61,8524 %0,00
        EUR/USD 1,1636 %-0,07
        BRENT 98,71 %2,67
        ÇEYREK ALTIN 10.917,32 %-0,60
        Haberler Ekonomi Enerji COP31'de sıfır atık ve su öncelikli konular arasında olacak

        COP31'de sıfır atık ve su öncelikli konular arasında olacak

        Uzmanlar, atık ve su krizlerinin aynı sistemin parçası olduğunu, Antalyada düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) iklim taahhütlerinin sözde kalmayıp, bu krizlerin çözülebilmesi adına sonuçlara dönüştürülmesi gerektiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 14:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        COP31'de sıfır atık ve su öncelikli konular arasında olacak

        BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Üyesi ve Hollanda merkezli "Atık Dönüştürücüleri" organizasyonunun CEO'su Lara van Druten, AA muhabirine, sıfır atık ile su alanlarının birbirine bağlı olduğunu söyledi.

        Üretim için su sistemlerine ihtiyaç duyulduğunu, aynı ürünlerin atığa dönüşüp su sistemlerine geri dönerek kirliliğe neden olduğunu belirten Druten, atığın ve kirliliğin azaltılması halinde daha dayanıklı su sistemlerine ulaşılabileceğini ifade etti. Druten, atığın çoğu zaman tek bir ürün olarak değil, daha büyük bir sistemin parçası olarak düşünülmesi gerektiğinin altını çizdi.

        Üretilen gıdanın yüzde 40'ının israf edildiğini, buna karşılık dünyada her 12 kişiden birinin aç yattığını anımsatan Druten, "İsraf edilen gıdanın yanı sıra muazzam miktarda su da israf ediliyor. Örneğin, çöpe attığımızda israf edilen o yüzde 40'lık gıda, aynı zamanda her yıl Cenevre Gölü'nün su hacminin üç katını çöpe attığımız anlamına geliyor. Bu, sadece atılan ve tamamen israf edilen su demek. Atık sorununu çözersek, su sorununu da çözmüş olacağız." dedi.

        REKLAM

        "Gerçekten ölçülebilir sonuçlara odaklanalım"

        Druten, sıfır atık konusunun, kasımda Türkiye'de düzenlenecek COP'ta ilk kez bütün boyutlarıyla merkeze alındığını belirterek, COP31'in öncelikli alanları arasında kapsayıcılığın ve dayanıklılığın bulunduğunu, dayanıklılığın hem şehirler hem de gıda sistemleri için geçerli olduğunu anlattı.

        COP31'e giden yolda BM Su Haftası ve Sıfır Atık Küresel Forumu gibi etkinliklerin sonuç üretmek için bir ivme fırsatı sunduğuna dikkati çeken Druten, "Etkinlik ne kadar muhteşem olursa olsun, verdiğimiz taahhütler ne kadar güçlü olursa olsun, attığımız adımlar çok önemli. Bu yüzden tüm etkinliklerde sözden eyleme geçmeye, sizin ve benim gibi insanlar için fark yaratan, gerçekten ölçülebilir sonuçlara odaklanalım." diye konuştu.

        "Su döngüsü küresel bir ortak değer olarak değerlendirilmeli"

        Uluslararası Su Yönetimi Enstitüsü (IWMI) Yönetim Kurulu Başkanı ve Küresel Su Ekonomisi Komisyonu İcra Direktörü Henk Ovink de suyun her zaman var olacağını ancak insan aktivitelerinin iklim değişikliğiyle birleşince su güvenliğini zayıflattığını söyledi.

        Ovink, su döngüsünün tamamen anlaşılmasının, insan davranışı ve iklim değişikliği arasındaki ilişkinin su kaynaklarını azaltması açısından önemli olduğuna dikkati çekerek, "Geleceğimizi tanımlayan şey, suyun değil, bizim iflasımız" ifadesini kullandı. Komisyon olarak yürüttükleri çalışmalarda, suyun sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesini desteklediğini belirten Ovink, "Bunun üzerine, su döngülerinin küresel bir ortak değer olarak değerlendirilmesi ve yönetilmesi gerektiğini söyledik. Su döngüsü, yaptığımız her şeyde hesaba katmamız gereken bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Bu bir zorluk, ama aynı zamanda bir fırsat." değerlendirmesinde bulundu.

        COP31'den BM Su Konferansı'na taşınacak taahhüt çağrısı

        Öte yandan, Türkiye'nin de dünyadaki tüm ülkeler gibi daha sık ve daha şiddetli aşırı hava olaylarıyla karşılaşacağına işaret eden Ovink, seller ile uzun kuraklık dönemlerinin gıda güvenliğini ve biyoçeşitliliği zayıflattığını söyledi. Ovink, COP'larda çölleşme, biyoçeşitlilik ve iklim konuları arasındaki bağlantının kritik önem taşıdığının altını çizerek, suyun enerji, gıda, kentleşme, sanayi ve yatırım gibi her alanda dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

        COP31'e katılacak paydaşların suyla ilgili taahhüt getirmesi gerektiğini belirten Ovink, sözlerini şöyle tamamladı: "Su ile ilgili taahhüt, COP31in bir çıktısı olarak BM Su Konferansına taşınmalı ve dünyaya bir alternatifin var olduğu gösterilmeli. Eğer sunduğumuz çözümleri sürekli geçmiş taahhütlerimiz bağlamında değerlendirirsek başarısız oluruz. Yalnızca neler yapabileceğimizi yeniden düşünmek yeterli değil. Yatırımları ve atmamız gereken adımları nasıl doğruladığımızı ve değerlendirdiğimizi de daha adil, daha dayanıklı ve daha sürdürülebilir bir geleceğe ilerlemek için yeniden düşünmemiz gerekiyor."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Polis tahliye için CHP Genel Merkezi'nde

        Polis tahliye için CHP Genel Merkezi'nde

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Fransa tarihinin en sıcak mayıs günü!
        Fransa tarihinin en sıcak mayıs günü!
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti
        Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti
        Hamaney: ABD bölgede askeri üs kuramayacak
        Hamaney: ABD bölgede askeri üs kuramayacak
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bodrum'da aile saadeti
        Bodrum'da aile saadeti
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı
        Plajda tanıştılar
        Plajda tanıştılar
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Transfede Leao derbisi!
        Transfede Leao derbisi!
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        Aynı ismi taşıyan amca ve yeğenin son görüntüsü!
        Aynı ismi taşıyan amca ve yeğenin son görüntüsü!
        Bakan Ersoy Haydarpaşa’da ilk kez anlattı!
        Bakan Ersoy Haydarpaşa’da ilk kez anlattı!