Copa America finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Copa America finali için geri sayım başladı. Arjantin, Kanada ile karşılaştı ve müsabakadan 2-0 galip ayrılarak adını finale yazdıran ilk takım oldu. Arjantin'in finale yükselmesiyle gözler Kolombiya- Uruguay mücadelesine çevrildi. 11 Temmuz Perşembe (bu gece) TSİ 03.00'te oynanacak Kolombiya- Uruguay maçı diğer finalisti belirleyecek. Peki, Copa America final karşılaşması ne zaman? İşte, finalin tarihi ve deayları...