Çöpçüler Kralı oyuncuları kimler? Çöpçüler Kralı filmi konusu nedir? Merak konusu oldu. Güldürü türündeki bu sinema filminin başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen, İlyas Salman ve Ayşen Gruda paylaşıyor. İşte Çöpçüler Kralı filmiyle ilgili detaylar haberimizde...
ÇÖPÇÜLER KRALI OYUNCULARI KİMLER?
Kemal Sunal - Apti Şakrak
Şener Şen - Zabıta Şakir
Ayşen Gruda - Hacer
İhsan Yüce - Hacer'in Babası
Erdal Özyağcılar - Hacer'in Büyük Abisi
Türker Tekin - Kapıcı İsmail
İlyas Salman - Kapıcı Şemsi
Nejat Gürçen - Gazino Patronu
İhsan Bilsev - Patronun Adamı
Muadelet Tibet - Hanife Teyze
Salih Sarıkaya - Kahveci
Nezahat Tanyeri - Şakir'in Annesi
Nermin Özses - Hacer'in Annesi
Ertuğrul Bilda - Apartman Sakini
Selim Naşit - Bakkal
ÇÖPÖÇÜLER KRALI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Zabıta amiri, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır. Hacer'e aşık olan zabıta amiri, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e aşıktır, ama parası yoktur. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.
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