Çöpçüler Kralı oyuncuları kimler? Çöpçüler Kralı filmi konusu nedir? Merak konusu oldu. Güldürü türündeki bu sinema filminin başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen, İlyas Salman ve Ayşen Gruda paylaşıyor. İşte Çöpçüler Kralı filmiyle ilgili detaylar haberimizde...

ÇÖPÇÜLER KRALI OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Apti Şakrak

Şener Şen - Zabıta Şakir

Ayşen Gruda - Hacer

İhsan Yüce - Hacer'in Babası

Erdal Özyağcılar - Hacer'in Büyük Abisi

Türker Tekin - Kapıcı İsmail

İlyas Salman - Kapıcı Şemsi

Nejat Gürçen - Gazino Patronu

İhsan Bilsev - Patronun Adamı

Muadelet Tibet - Hanife Teyze

Salih Sarıkaya - Kahveci

Nezahat Tanyeri - Şakir'in Annesi

Nermin Özses - Hacer'in Annesi

Ertuğrul Bilda - Apartman Sakini

Selim Naşit - Bakkal



ÇÖPÖÇÜLER KRALI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zabıta amiri, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır. Hacer'e aşık olan zabıta amiri, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e aşıktır, ama parası yoktur. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.