Çöpe gidecekken efsaneleşen lezzetler: Brownie ve Tarte Tatin'in mutfaktaki tesadüfi icat hikayeleri
Mutfakta her zaman işler planlandığı gibi gitmez ama bazen yapılan en ufak bir hata, yıllardır vazgeçemediğimiz lezzetlerin doğmasına sebep olabilir. Peki, dünya mutfağının en sevilen tatlılarından olan brownie ve tarte tatin'in aslında koca birer mutfak kazası olduğunu biliyor muydunuz? Çöpe gitmekten son anda kurtulup efsaneleşen o tatlıların inanılmaz hikayesi haberimizin devamında...
Bugün severek tükettiğimiz birçok lezzet, usta şeflerin ince hesaplarıyla değil, tamamen tesadüf eseri ortaya çıktı. Unutulan malzemeler ve yanlış yapılan işlemler, dünyanın en ünlü tatlılarına nasıl dönüştü dersiniz? Sizin için mutfak tarihindeki en lezzetli iki kazanın detaylarını derledik!
KUSURSUZ BİR HATANIN ESERİ: BROWNIE
Gastronomi dünyası, her ne kadar kesin ölçülerin, hassas terazilerin ve katı kuralların geçerli olduğu bir alan gibi görünse de bazen en muhteşem sonuçlar ufak hatalardan doğar.
Bugün dünya çapında kafelerin vitrinlerini süsleyen, kahve keyfinin vazgeçilmezi olan brownie tam olarak böyle bir hikayeye sahip. 19. yüzyılın sonlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan bu efsanevi lezzet, aslında büyük bir dikkatsizliğin lezzetli bir ürünü
KABARTMA TOZU UNUTULUNCA NE OLDU?
Dönemin en yaygın anlatılarına göre, mutfakta misafirleri için özenle çikolatalı kek hazırlayan bir aşçı, telaştan karışıma kabartma tozu eklemeyi tamamen unuttu.
Süresi dolup da tepsiyi fırından çıkardığında karşılaştığı manzara bir felaketti; kek olması gerektiği gibi puf puf kabarmamış, içi ıslak, yoğun ve yassı kalmıştı. Normal şartlarda mutfaktaki çöp kutusunu boylaması gereken bu başarısız deneme, aşçı tarafından cesaretle misafirlere sunuldu.
Tadanların yoğun çikolata lezzetine ve ıslak dokuya hayran kalması, yepyeni bir tatlı türünün kapılarını araladı. Kabaramayan o kek, bugün her ısırıkta mutluluk veren brownie'nin ta kendisiydi.
TERSYÜZ EDİLEN BİR LEZZET: TARTE TATIN
Mutfak kazalarının doğurduğu tek yıldız brownie değil. Çok benzer bir tesadüf, Fransız mutfağının klasikleri arasına giren meşhur Tarte Tatin tatlısının da temelini oluşturuyor.
1880'lerde Fransa'nın küçük bir kasabasında kendi adlarını taşıyan bir otel işleten Tatin kardeşler, mutfakta oldukça yoğun ve karışık bir gün geçiriyordu. Müşterilerine geleneksel bir elma turtası sunmak isteyen Stephanie Tatin, tereyağı ve şekerle pişen elmalı harcı ocağın üzerinde gereğinden fazla unuttu.
YANAN ELMALARIN TATLI KURTULUŞU
Hafiften yanık kokuları gelmeye başladığında elmaların fazla karamelize olduğunu fark eden Stephanie, durumu hızlıca toparlamak için pratik ama bir o kadar da riskli bir hamle yaptı.
Klasik sıralamayı bozarak turta hamurunu tavadaki elmaların altına sermek yerine, yanan elmaların doğrudan üstüne bir kapak gibi kapattı ve tavayı bu şekilde hızlıca fırına verdi.
Pişme işlemi bitip de turtayı tabağa ters çevirerek servis ettiğinde, parlak karamelize elmalarıyla dünya gastronomisine damga vuracak olan efsanevi Tarte Tatin ortaya çıkmıştı.