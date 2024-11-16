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        Haberler Gündem Çevre Çöplüğe çevrilen yaylada zorlu temizlik! | Son dakika haberleri

        Hatay'da yayla çöplüğe döndü: Ekipler zorlu şartlarda torbalarca çöp topladı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesi Topaktaş Yaylası'ndaki vadi, bölge sakinlerinin çöp depolama alanına döndü. Dörtyol Belediyesi ekipleri, sarp vadide zorlu şartlarda gerçekleştirdiği temizlik çalışmasında iki kamyonet kasası dolusu çöp topladı. Belediye Başkanı Dr. Bahadır Amaç, bölgede yaşayan vatandaşların çöplerinin bundan sonraki süreçte belediye ekipleri tarafından düzenli olarak toplanacağını söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 11:40 Güncelleme: 16.11.2024 - 11:40
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        Çöplüğe çevrilen yaylada zorlu temizlik!
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan Topaktaş Yaylası, Amanos Dağı eteğinde bölge sakinlerinin yaşam alanları arasında. Topaktaş Yaylası'nda yaşayan vatandaşlar, uzun süredir bölgedeki vadiyi vahşi depolama alanı olarak kullanıyordu.

        Dörtyol Belediyesi ekipleri, Başkan Dr. Bahadır Amaç'ın talimatıyla bölgede temizlik çalışması başlattı. Sarp vadide zorlu şartlarda gerçekleştirilen temizlik çalışmasında ekipler tarafından iki kamyonet kasası dolusu çöp toplandı.

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        Bölgede yaşayan vatandaşların çöplerinin bundan sonraki süreçte belediye ekipleri tarafından düzenli olarak toplanacağını belirten Başkan Amaç, yayladaki temizlik çalışması hakkında şunları söyledi:

        "Orada daha önceden yayla sakinlerimizin çöplerinin biriktirildiği bir bölgeydi, vahşi depolama alanı olarak kullanılan bölgeyle ilgili titiz bir çalışma yürüttük. Vadide bulunan çöplerin hepsi çok yüksek olduğu için iplerle inilerek toplandı ve iki traktör çöp çıktı. Uzun yıllardır vadide çöp birikmiş ve çürümeye başlamış artık. Arkadaşlarımız çok emek etti onlara da buradan teşekkür ediyorum.

        Çöplerin bulunduğu yer düz bir zemin değil, bayağı yüksek derin bir vadide. Yolun kenarında giden arkadaşlarımız varsa orayı bilirler. Bu sene orayla ilgili şöyle bir çözüm bulduk, bir rampa yaptık haftada iki gün orada damperli kamyonla ve traktörle çöp toplayacağız. Vadideki çöpler iki gün boyunca yaylada toplandı, toplanılan atıkları çöp toplama merkezine götürdük.

        Yayladaki çöpleri her yıl toplamaya devam edeceğiz çünkü oradaki ormanlar ve doğa bizim değil, gelecek nesillere tertemiz bir yer bırakmak zorundayız. Biz bu güzel ülkeyi bugün yaşayanlar için de gelecekte yaşayanlar için de tertemiz bırakacağız çünkü bu bizim sorumluluğumuzdur. Bize emanet eden atalarımıza ihanet edemeyiz, bugünümüzü bugünde yaşayıp geleceği ihmal edemeyiz."

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