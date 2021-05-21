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HaberlerGündem3. SayfaO hapları "şeker" sandılar, hastanelik oldular! - Haberler
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Çöpün kenarındaki hapları 'şeker' zannedip yutan 4 yaşındaki ikizler, hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evlerinin önünde oyun oynarken, çöpün yanındaki şeker sandığı hapları yutan 4 yaşındaki ikiz kız kardeş, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan ikizlerin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

O hapları
DHA

Olay, akşam saatlerine doğru İnegöl ilçesine bağlı Huzur Mahallesi, 17. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki Mizgin D. ve Ecrin D. adlı ikiz, çöpün yanındaki hapları şeker zannederek, kutudaki hapları yuttu.

Bir süre sonra fenalaşan çocuklar, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumları ciddi olan ikizler, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İkizlerin tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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