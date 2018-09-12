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Çörek otu yağının faydaları nelerdir? Çörek otu yağı nasıl kullanılır?

Çörek otu, alerji, astım, diyabet, baş ağrısı, yüksek tansiyon, sindirim bozuklukları ve romatoid artrit gibi durumlar için bir çare olarak kullanılır ve binlerce yıldır çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılır. Çörek otu yağının faydaları ile ilgili bilinmesi gereken tüm detayları yazımızda sizler için derledik...

12.09.2018 - 00:51 | Güncelleme:

 

Çörek otu yağı yaygın artrit, alerji, astım, sedef hastalığı, akne, egzama, diyabet, zayıf bağışıklık sistemi, öksürük, soğuk, grip, yüksek tansiyon, erkek tipi kellik, obezite ve gastrointestinal hastalıklardan muzdarip insanlar tarafından kullanılır. Ayrıca kanserin önlenmesi, inflamasyonu azaltmak, cilt sağlığını artırmak ve kan şekerini düşürmek de dahil olmak üzere inanılmaz derecede farklı yararları bulunur.

ÇÖREK OTU YAĞI NEDİR? ÇÖREK OTU YAĞI NASIL KULLANILIR?

Çörek otu yağı, güneybatı Asya'ya özgü bir bitki olan siyah kimyon (Nigella sativa) tohumlarından elde edilen bir yağdır. Nigella sativa yağı veya kalonji yağı olarak da bilinir. Kehribar renkli yağ yemeklerde de kullanılır. Bitki teknik olarak buttercup ailesinin bir parçasıdır ve küçük, siyah, hilal şeklinde tohumlara sahiptir. Hafif acı tohumları Orta Doğu ve Hint mutfağında lezzet verici veya baharat olarak kullanılır ve bazen gözlemelerin, kurabiyelerin veya simitlerin üzerine serpilir.

Çörek otu yağının kullanımının tarihi Eski Mısır'daki Kral Tutuş zamanlarına kadar uzanmaktadır. Kleopatra'nın, güzel saçlara ve cilde sahip olmak için çörek otu yağı kullandığı iddia edilmektedir. Tıp biliminin babası Hipokrat'ın da sindirim problemleri için sıklıkla kullandığı bilinmektedir.

Artık çörek otu yağının etkilerini gösteren 600'den fazla çalışma var ve otoimmün hastalıklarla mücadele için çörek otu yağı kullanımı konusunda umut verici bir araştırmalar mevcut. Çörek otu yağının temel bileşenlerinden biri, antioksidan özelliklere sahip bir bileşik olan thymoquinone'dur. Ayrıca kristalin nigellon, miristik asit, palmitik asit, stearik asit, palmitoleik asit, oleik asit, linoleik asit, araşidonik asit, proteinler ve vitaminler B1, B2, B3, kalsiyum , folat, demir, bakır, çinko ve fosfor içerir.

 

ÇÖREK OTU YAĞININ FAYDALARI

Astım ve Alerjiler

Çoklu çalışmalar, çörek otu yağının astım önleyici etkileri olduğunu ve astım nedenine bağlı olarak, geleneksel tedaviden daha etkili olduğunu bulmuştur. Aynı özellikler birçok insan için alerjilerin giderilmesinde de faydalıdır.

Sindirim

Çörek otu Sativa tohumları karminatiftir. Bu da, sindirime yardımcı olan gaz, şişkinlik ve mide ağrısını azaltabildiği anlamına gelir. Çörek otu yağı genellikle bağırsak parazitleri için ilaç olarak kullanılır. Ön çalışmalarda, kolon kanseri hücrelerinin hiçbir olumsuz yan etki göstermeden büyümesini engellediği de gösterilmiştir.

Kolon kanserini önler

Kolon kanseri, çörek otu yağının önlenmesine yardımcı olduğu tek şey değildir. Bu yağda bulunan çok sayıda antioksidan ve çoklu doymamış yağlar vücuttaki serbest radikal aktivitesinin azaltılmasına yardımcı olabilir. Çörek otu yağındaki aktif madde olan timokinon, akciğer kanseri hücrelerinde de dahil olmak üzere, tümör oluşumuna ve kanserli hücrelerin yayılmasına karşı önemli bir etki gösterdiğinden, birçok araştırma çalışmasının konusu olmuştur.

Düşük hipertansiyon

Çörek otundaki yağlı asitlerin, özellikle oleik, linoleik, miristik ve palmitik asitlerin varlığı, vücuttaki kolesterol seviyelerini dengelemeye ve dolaşımını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bu da, tansiyonu düşürür ve ateroskleroz, kalp ve inme riskini azaltabilir.

Egzama ve sedef hastalığı

Çörek otu yağı egzama ve sedef hastalığı gibi cilt problemleri için kullanılır. Enflamasyonu yatıştırmaya ve cildin iyileşmesine yardımcı olur.

Kalp sağlığı

Nigella Sativa tohumlarındaki tiyokinonun kalp üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olduğu, sağlıklı kolesterol seviyelerini artırdığı ve kan basıncını normalleştirdiği gösterilmiştir.

Diyabeti önler

Araştırmalar, çörek otu yağının hem tip 1 hem de tip 2 diyabetin önlenmesine yardımcı olabileceğini göstermiştir. Pankreas fonksiyonunu hızlandırabilir ve hatta zaman içinde kaybolan ve diyabet riskini artıran beta hücrelerini yeniden canlandırabilir. Bu yağ, vücuttaki glikoz ve insülin seviyelerini düzenleyebildiğinden, diyabet hastaları için de iyidir.

MRSA ve Helicobacter pylori (H. pylori)

2010 yılında yapılan bir çalışmada, çörek otu yağının h.pylori enfeksiyonu olan hastalarda (ülser olmadan) etkili olduğu bulunmuştur. Çalışmalar ayrıca, Nigella Sativa'nın MRSA'ya karşı etkili olduğunu göstermiştir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Çörek otu yağı, antioksidanlar, faydalı asitler ve b-vitaminler içerir ve antibakteriyel özellikleri nedeniyle bağışıklık sistemini destekler.

Obeziteyi Önler

Çörek otu yağındaki linoleik ve oleik asitler gibi sisteminize sağlıklı yağlar ekleyerek, metabolizmayı canlandırabilir, kullanılabilir enerjiye daha hızlı erişebilir ve yağ birikimini azaltabilirsiniz. Bu, pasif yağ yakımını artırabilir ve enerji seviyelerini artırabilir, daha aktif olmanıza ve daha da fazla kilo vermenize yardımcı olur.

Cilt bakımı

Çörek otu yağında bulunan yağ asitleri ve antioksidanlar cilt sağlığına pek çok açıdan fayda sağlar. Bakteriyel enfeksiyonları yok eden, çevresel stresleri önleyen, sağlıklı yeni hücrelerin büyümesini harekete geçiren ve hatta kırışıklıkların ve lekelerin görünümünü iyileştiren bir kalkan sağlayarak cildi nemlendirir.

Saç

Çörek otu yağı, saçları doğal olarak yumuşatmak, güçlendirmek ve uzamasını sağlamak için topikal olarak kullanılır.

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