Koronavirüs Türkiye vaka ve ölü sayısı kaç? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Dün akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, son corona virüs tablosunu duyurdu. Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün toplam hasta sayısı 223 bin 315'e ulaştı. 24 Temmuz 2020 Corona Türkiye tablosu ise henüz açıklanmadı...

CORONAVİRÜS TABLOSU 24 TEMMUZ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından son 24 saate ait koronavirüs tablosu her akşam 20.00 civarında Twitter'dan açıklanıyor. 24 Temmuz koronavirüs vaka sayısı açıklanır açıklanmaz detaylar haberimizde yer alacak.

23 TEMMUZ 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

22 Temmuz Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün akşam resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca "İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Hazirandan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum." dedi.

5 BİN 563 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 223 BİN 315

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 43 bin 343 testten 913'ü pozitif çıktı, 18 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 223 bin 315 oldu. Toplamda 5 bin 563 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1251, entübe edilmiş hasta sayısı 378 oldu. 206 bin 365 hasta da iyileşti.

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Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 1000 kişiden 2,5'inde korona pozitif!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye genelinde, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150.000 kişiyle yapılan COVID-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin. Salgın boyunca toplam vaka sayısı 223 bin 315’tir. Vakaların yüzde 46'sı İstanbul'da tespit edilmiştir. COVID-19 kaynaklı vefatlarınsa yüzde 50,2’si yine İstanbul’da olmuştur. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin. Vakaların yüzde 46’sının tespit edildiği İstanbul'da bakanlığımızca yapılan tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,9’unda test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu oran, Türkiye genelinden yüzde 13,8 yüksektir. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin." dedi.