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Corona virüs haritası CANLI 10 Nisan 2020! Coronavirus map live: Koronavirüs haritası son durum (Dünya)

Corona virüs haritası, ölü ve vaka sayısının her geçen gün arttığı koronavirüs salgını ile ilgili Türkiye'deki ve dünyadaki son durumu merak edenlerin gündeminde. Corona virüs haritasında, Dünya Sağlık Örgütüne bildirilen tüm vakalar ve vakaların akıbeti güncellenerek kamuoyu ile paylaşılıyor. Son tablo ise korkunç seviyelere ulaşmış durumda. İşte Türkiye ve dünyadaki 10 Nisan güncel Corona virüs haritası (Coronavirus map live)

coronavirüs son durum

 

Coronavirüs haritası son durum ne? Dünyada toplam kaç tane corona virüs vakası var? Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı kaç oldu? Tüm bu soruların cevaplarına corona virüs haritası üzerinden ulaşılıyor. Corona virüs salgını, neredeyse tüm dünyaya yayıldı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre, Türkiye'de vaka sayısı 42 bin 282. Coronavirüs sebebiyle 908 vatandaşımız hayatını kaybetti. 2.142 vatandaşımız ise virüsü yenerek hayata tutundu. Corona virüs haritası ile dünyadaki ve Türkiye'deki coronavirüs son durumu görmek için haberimizi takip edin.

CORONAVIRUS MAP LIVE (CORONA VİRÜS HARİTASI) 10 NİSAN

Coronavirus map live yani Corona virüs canlı haritası, Amerika'da bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirildi. Harita koronavirüsün günlük durumunu gösteren çevrimiçi bir harita geliştirdi. Haritada virüsü yayıldığı ülkeler ile birlikte vaka ve ölü sayılarına da ulaşılabiliniyor.

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DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜSTEN ÖLÜM SAYISI 88 BİN 529'A YÜKSELDİ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 88 bin 529´a, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 519 bin 195´e yükselirken; 330 bin 862 kişi de tedavi edildi. Bu verilere göre son 24 saatte, koronavirüsten 6 bin 384 kişi yaşamını yitirirken; 87 bin 820 kişide daha virüs tespit edildi.

Virüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İtalya´da hızla yayılan virüs, Avrupa´nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu. İtalya´da hayatını kaybeden kişi sayısı 17 bin 669´a yükselirken; vaka sayısı da 139 bin 422´ye çıktı.

İRAN´DA ÖLÜ SAYISI 3 BİN 993´E YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 3 bin 993´e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 64 bin 586´ya çıktığını bildirdi.

ABD´DE VAKA SAYISI 435 BİN 160

ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 435 bin 160 vakanın bulunduğu ABD´de, hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 797 olarak açıklandı.


ORTA AVRUPA´DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya´da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa´daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya´da vaka sayısı 113 bin 296´ya çıkarken; 2 bin 349 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa´da 112 bin 950 kişide virüs tespit edildiği ve 10 bin 869 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya´da vaka sayısı 148 bin 220´ye ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 14 bin 792´ye çıktığı bildirildi. İngiltere´de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 7 bin 97´ye, vaka sayısının da 60 bin 733´e çıktığı belirtildi.

KORONAVİRÜS'TE TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 117 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 87 kişinin hayatını kaybettiğini, 264 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre 8 Nisan 2020'de yapılan 24 bin 900 testle toplam test sayısı 247 bin 768'e yükseldi. Vaka sayısı 4 bin 117 artarak 38 bin 226, vefat edenlerin sayısı da 87 artarak 812 oldu.

Verilere göre son 24 saatte 264 kişi daha iyileşti ve iyileşen toplam hasta sayısı 1846'ya çıktı. Entübe hasta sayısı 995, yoğun bakım hasta sayısı 1492 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Hastalarımızdan 264'ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım" değerlendirmesinde bulundu.


'BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM' KAMPANYASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yardım hesabı açıldığını bildirdi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından da konuya ilişkin bir aniamsyon paylaşıldı. Paylaşımda, "Nice sıkıntıyı birlikte göğüslediğimiz, nice mücadeleyi birlikte yürüttüğümüz Milletimizle el ele vererek, Rabbimizin yardım ve inayetiyle inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz. Çünkü #BizBizeYeterizTürkiyem, #BizBizeYeteriz." ifadelerine yer verildi.

 

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