Coronavirüs haritası son durum ne? Dünyada toplam kaç tane corona virüs vakası var? Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı kaç oldu? Tüm bu soruların cevaplarına corona virüs haritası üzerinden ulaşılıyor. Corona virüs salgını, neredeyse tüm dünyaya yayıldı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre, Türkiye'de vaka sayısı 47 bin 29'a yükseldi. Corona virüs nedeniyle 1006 vatandaşımız hayatını kaybetti. Corona virüs haritası ile dünyadaki ve Türkiye'deki coronavirüs son durumu görmek için haberimizi takip edin.

CORONAVIRUS MAP LIVE (CORONA VİRÜS HARİTASI) 11 NİSAN

Coronavirus map live yani Corona virüs canlı haritası, Amerika'da bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirildi. Harita koronavirüsün günlük durumunu gösteren çevrimiçi bir harita geliştirdi. Haritada virüsü yayıldığı ülkeler ile birlikte vaka ve ölü sayılarına da ulaşılabiliniyor.

CORONA VİRÜS HARİTASI İÇİN TIKLAYIN

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜSTEN ÖLÜM SAYISI 102 BİNİ GEÇTİ!

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde yüz bini aşkın can kaybına neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte, 7 bin 35 kişi daha hayatını kaybetti. Bu gelişme ile küresel pandemide toplam can kaybı 102 bin 752'ye (Saat: 07.00 itibariyle) ulaştı.

VAKA SAYISI 1.7 MİLYONU BULDU

Salgında, son bir gün içinde enfekte sayısı da 97 bin artarak 1 milyon 698 bin 271'e yükseldi. Dünyayı çaresiz bırakan pandemide İtalya'dan İspanya'da, ABD'den İran'a son durum ve yaşananlar ise şöyle:

İTALYA'DA CAN KAYBI 18 BİN 849 OLDU

AA'da yer alan habere göre İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 570 artarak, 18 bin 849'a yükseldi. Ülkede aktif Kovid-19 vaka sayısının 98 bin 273'e çıktığı, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının ise 147 bin 577'ye ulaştığı bildirildi.

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 18 BİN 747'YE ÇIKTI

ABD'nin Michigan eyaleti, New York ve New Jersey'nin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1000'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği üçüncü eyalet oldu. Ülke genelinde ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 747'ye yükseldi. ABD'de toplam vaka sayısının ise 456 bin 815 olduğu açıklandı.

İSPANYA'DA CAN KAYBI 16 BİN 81'E ULAŞTI

İspanya´da bir günde 605 kişi daha koronavirüsten yaşamını yitirdi. Ülkede ölü sayısı 16 bin 81´e, toplam vaka sayısı ise 157 bin 22´ye yükseldi. İspanyol medyası, bir günlük bilançoyu "24 Mart´tan itibaren en düşük ölü sayısı" başlığıyla duyurdu.

FRANSA'DA ÖLÜ SAYISI 13 BİN 197 OLDU

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 197'ye yükseldi. Virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 4 bin 342 artışla 90 bin 676 olduğu belirtildi. Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 554 ve bakımevlerinde 433 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.