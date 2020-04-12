Coronavirüs haritası son durum ne? Dünyada toplam kaç tane corona virüs vakası var? Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı kaç oldu? Tüm bu soruların cevaplarına corona virüs haritası üzerinden ulaşılıyor. Corona virüs salgını, neredeyse tüm dünyaya yayıldı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre, Türkiye'de vaka sayısı 52 bin 167. Coronavirüs sebebiyle 1.101 vatandaşımız hayatını kaybetti. 2.965 vatandaşımız ise coronavirüsü yenerek hayata tutundu. Corona virüs haritası ile dünyadaki ve Türkiye'deki coronavirüs son durumu görmek için haberimizi takip edin.

CORONAVIRUS MAP LIVE (CORONA VİRÜS HARİTASI) 12 NİSAN

Coronavirus map live yani Corona virüs canlı haritası, Amerika'da bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirildi. Harita koronavirüsün günlük durumunu gösteren çevrimiçi bir harita geliştirdi. Haritada virüsü yayıldığı ülkeler ile birlikte vaka ve ölü sayılarına da ulaşılabiliniyor.

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DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS'TEN ÖLÜM SAYISI 108 BİN 854'E YÜKSELDİ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 108 bin 854´e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 781 bin 053´e yükselirken; 404 bin 554 kişi de tedavi edildi.

Koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya´da hızla yayılan virüs, Avrupa´nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu. İspanya´da hayatını kaybeden kişi sayısı 16 bin 606´ya yükselirken; vaka sayısı da 163 bin 027´ye çıktı.

İRAN´DA ÖLÜ SAYISI 4 BİN 357´YE YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 4 bin 357´ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 70 bin 029´a çıktığını açıklandı.

ABD´DE VAKA SAYISI 533 BİN 115

ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 533 bin 115 vakanın bulunduğu ABD´de, hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 580 olarak açıklandı.

ORTA AVRUPA´DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

İspanya´da vaka sayısı 163 bin 027´ye ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 16 bin 606´a çıktığı bildirildi. İtalya´da vaka sayısı 152 bin 271 olurken, 19 bin 468 kişi hayatını kaybetti. Almanya´da vaka sayısı 125 bin 452´ye çıkarken; 2 bin 871 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa´da 129 bin 654 kişide virüs tespit edildiği ve 13 bin 832 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere´de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 875´e yükselirken, hasta sayısı 78 bin 991 oldu.

KORONAVİRÜS'TE TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 376 bin 100 oldu. Toplam vaka sayısı ise 56.956, toplam vefat sayısı 1.198'e ulaştı. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1.665 olurken entübe hastası 978 oldu. 3.446 vatandaşımız ise koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu.

'BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM' KAMPANYASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yardım hesabı açıldığını bildirdi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından da konuya ilişkin bir aniamsyon paylaşıldı. Paylaşımda, "Nice sıkıntıyı birlikte göğüslediğimiz, nice mücadeleyi birlikte yürüttüğümüz Milletimizle el ele vererek, Rabbimizin yardım ve inayetiyle inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz. Çünkü #BizBizeYeterizTürkiyem, #BizBizeYeteriz." ifadelerine yer verildi.