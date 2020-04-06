Coronavirüs haritası son durum ne? Dünyada toplam kaç tane corona virüs vakası var? Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı kaç oldu? Tüm bu soruların cevaplarına corona virüs haritası üzerinden ulaşılıyor. Corona virüs salgını, neredeyse tüm dünyaya yayıldı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre, Türkiye'de vaka sayısı 27 bin 069. Corona virüs nedeniyle 574 vatandaşımız da hayatını kaybettii. 1.042 vatandaşımız ise coronavirüsü yenerek hayata tutundu. Corona virüs haritası ile dünyadaki ve Türkiye'deki coronavirüs son durum haberimizde

CORONAVIRUS MAP LIVE (CORONA VİRÜS HARİTASI) 6 NİSAN

Coronavirus map live yani Corona virüs canlı haritası, Amerika'da bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirildi. Harita koronavirüsün günlük durumunu gösteren çevrimiçi bir harita geliştirdi. Haritada virüsü yayıldığı ülkeler ile birlikte vaka ve ölü sayılarına da ulaşılabiliniyor.

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DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS ÖLÜ SAYISI 69 BİN 498'E YÜKSELDİ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 69 bin 498´e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 275 bin 542´ye yükselirken; 262 bin 985 kişi de tedavi edildi. Bu verilere göre son 24 saatte, koronavirüsten 4 bin 714 kişi yaşamını yitirirken; 72 bin 57 kişide daha virüs tespit edildi.



Virüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) tarafından paylaşılan verilere göre, İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa´nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu. İtalya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 15 bin 887'ye yükselirken; vaka sayısı da 128 bin 948´e çıktı.



İRAN´DA ÖLÜ SAYISI 3 BİN 603´E YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 3 bin 603´e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 58 bin 226´ya çıktığını bildirdi.

ABD'DE VAKA SAYISI 337 BİN 637

ABD´de koronavirüs tespit edilen vaka sayısı Çin´i ve İtalya´yı geçti. 337 bin 637 vakanın bulunduğu ABD´de, hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 647 olarak açıklandı. ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya´da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa´daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya´da vaka sayısı 100 bin 123´e; 1584 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa´da 93 bin 780 kişide virüs tespit edildiği ve 8 bin 93 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya´da vaka sayısı 131 bin 646´ya ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 12 bin 641´e çıktığı bildirildi. İngiltere´de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 4 bin 943´e, vaka sayısının da 48 bin 440´a çıktığı belirtildi.

KORONAVİRÜS'TE TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini dün akşam, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı. 5 Nisan 2020 tablosuna göre toplam test sayısı 181.445, toplam vaka 27.069, toplam vefat sayısı 574, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.381, toplam entübe hasta sayısı 935, toplam iyileşen hasta sayısı ise 1.042 oldu.



'BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM' KAMPANYASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yardım hesabı açıldığını bildirdi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından da konuya ilişkin bir aniamsyon paylaşıldı. Paylaşımda, "Nice sıkıntıyı birlikte göğüslediğimiz, nice mücadeleyi birlikte yürüttüğümüz Milletimizle el ele vererek, Rabbimizin yardım ve inayetiyle inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz. Çünkü #BizBizeYeterizTürkiyem, #BizBizeYeteriz." ifadelerine yer verildi.