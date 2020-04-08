Coronavirüs haritası son durum ne? Dünyada toplam kaç tane corona virüs vakası var? Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı kaç oldu? Tüm bu soruların cevaplarına corona virüs haritası üzerinden ulaşılıyor. Corona virüs salgını, neredeyse tüm dünyaya yayıldı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre, Türkiye'de vaka sayısı 34 bin 109. Corona virüs nedeniyle 725 vatandaşımız da hayatını kaybetti. 1582 vatandaşımız da coronavirüsü yenerek hayata tutundu. Corona virüs haritası ile dünyadaki ve Türkiye'deki coronavirüs son durum haberimizde

CORONAVIRUS MAP LIVE (CORONA VİRÜS HARİTASI) 8 NİSAN

Coronavirus map live yani Corona virüs canlı haritası, Amerika'da bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirildi. Harita koronavirüsün günlük durumunu gösteren çevrimiçi bir harita geliştirdi. Haritada virüsü yayıldığı ülkeler ile birlikte vaka ve ölü sayılarına da ulaşılabiliniyor.

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DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜSTEN ÖLÜM SAYISI 74 BİN 816'YA YÜKSELDİ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 74 bin 816´ya, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 348 bin 184´e yükselirken; 284 bin 802 kişi de tedavi edildi. Bu verilere göre son 24 saatte, koronavirüsten 5 bin 318 kişi yaşamını yitirirken; 72 bin 642 kişide daha virüs tespit edildi.

Virüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) tarafından paylaşılan verilere göre, İtalya´da hızla yayılan virüs, Avrupa´nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu. İtalya´da hayatını kaybeden kişi sayısı 16 bin 523´e yükselirken; vaka sayısı da 132 bin 547´ye çıktı.

İRAN´DA ÖLÜ SAYISI 3 BİN 739´A YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 3 bin 739´a ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 60 bin 500´e çıktığını bildirdi.

ABD´DE VAKA SAYISI 368 BİN 376

ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 368 bin 637 vakanın bulunduğu ABD´de, hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 989 olarak açıklandı.

ORTA AVRUPA´DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya´da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa´daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya´da vaka sayısı 103 bin 375´e; 1810 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa´da 98 bin 984 kişide virüs tespit edildiği ve 8 bin 926 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya´da vaka sayısı 136 bin 675´e ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 13 bin 341´e çıktığı bildirildi. İngiltere´de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 5 bin 385´e, vaka sayısının da 52 bin 279´a çıktığı belirtildi.

KORONAVİRÜS'TE TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 bin 148 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 75 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vakanın 30 bin 217'ye, can kaybının 649'a yükseldiğini bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre, toplam test sayısı 202 bin 845, toplam vaka sayısı 30 bin 217, toplam vefat sayısı 649, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1415, toplam entübe hasta sayısı 966, toplam iyileşen hasta sayısı 1326 oldu. Bugünkü test sayısı 21 bin 400, vaka sayısı 3 bin 148, iyileşen hasta sayısı 284, vefat sayısı ise 75 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca, Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü İstanbul'daki mevcut durum için İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve hastane başhekimleriyle video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

'BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM' KAMPANYASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yardım hesabı açıldığını bildirdi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından da konuya ilişkin bir aniamsyon paylaşıldı. Paylaşımda, "Nice sıkıntıyı birlikte göğüslediğimiz, nice mücadeleyi birlikte yürüttüğümüz Milletimizle el ele vererek, Rabbimizin yardım ve inayetiyle inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz. Çünkü #BizBizeYeterizTürkiyem, #BizBizeYeteriz." ifadelerine yer verildi.