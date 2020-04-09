Coronavirüs haritası son durum ne? Dünyada toplam kaç tane corona virüs vakası var? Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı kaç oldu? Tüm bu soruların cevaplarına corona virüs haritası üzerinden ulaşılıyor. Corona virüs salgını, neredeyse tüm dünyaya yayıldı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre, Türkiye'de vaka sayısı 38 bin 226. Corona virüs nedeniyle 812 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1.846 vatandaşımız ise coronavirüsü yenerek hayata tutundu. Corona virüs haritası ile dünyadaki ve Türkiye'deki coronavirüs son durumu görmek için haberimizi takip edin.

CORONAVIRUS MAP LIVE (CORONA VİRÜS HARİTASI) 9 NİSAN

Coronavirus map live yani Corona virüs canlı haritası, Amerika'da bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirildi. Harita koronavirüsün günlük durumunu gösteren çevrimiçi bir harita geliştirdi. Haritada virüsü yayıldığı ülkeler ile birlikte vaka ve ölü sayılarına da ulaşılabiliniyor.

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DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜSTEN ÖLÜM SAYISI 87 BİNİ GEÇTİ!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 82 bin 145´e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 431 bin 375´e yükselirken; 301 bin 417 kişi de tedavi edildi. Bu verilere göre son 24 saatte, koronavirüsten 7 bin 329 kişi yaşamını yitirirken; 83 bin 191 kişide daha virüs tespit edildi.

Virüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) tarafından paylaşılan verilere göre, İtalya´da hızla yayılan virüs, Avrupa´nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu. İtalya´da hayatını kaybeden kişi sayısı 17 bin 127´ye yükselirken; vaka sayısı da 135 bin 586´ya çıktı.



İRAN´DA ÖLÜ SAYISI 3 BİN 872´YE YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 3 bin 872´ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 62 bin 589´a çıktığını bildirdi.



ABD´DE VAKA SAYISI 399 BİN 886



ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 399 bin 886 vakanın bulunduğu ABD´de, hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 907 olarak açıklandı.

ORTA AVRUPA´DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya´da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa´daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya´da vaka sayısı 107 bin 663´e; 2 bin 16 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa´da 110 bin 70 kişide virüs tespit edildiği ve 10 bin 343 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya´da vaka sayısı 141 bin 942´ye ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 14 bin 45´e çıktığı bildirildi. İngiltere´de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 6 bin 171´e, vaka sayısının da 55 bin 949´a çıktığı belirtildi.

KORONAVİRÜS'TE TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 24 bin 900 test yapıldı. Bu kapsamda 4 bin 117 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 87 hasta vefat etti, 264 hasta ise iyileşti.

Toplam test sayısı 247 bin 768, toplam vaka sayısı 38 bin 226, toplam vefat sayısı 812, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1492, toplam entübe hasta sayısı 995, toplam iyileşen hasta sayısı 1846 oldu.



'BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM' KAMPANYASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yardım hesabı açıldığını bildirdi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından da konuya ilişkin bir aniamsyon paylaşıldı. Paylaşımda, "Nice sıkıntıyı birlikte göğüslediğimiz, nice mücadeleyi birlikte yürüttüğümüz Milletimizle el ele vererek, Rabbimizin yardım ve inayetiyle inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz. Çünkü #BizBizeYeterizTürkiyem, #BizBizeYeteriz." ifadelerine yer verildi.