Çorum'da domuzun saldırdığı kişi yaralandı
Çorum'da bahçesine giden Çelebi Yüksel domuz sürüsü ile karşılaştı. Domuzlardan biri Yüksel'e saldırdı. Yaralı kurtulan Yüksel, hastaneye kaldırıldı
Çorum'da domuzun saldırdığı Çelebi Yüksel (58) yaralanıp, hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Balkaya köyünde meydana geldi. Çelebi Yüksel, Karagelin mevkisinde bulunan bahçesine yakın noktada domuz sürüsü ile karşılaştı. Domuzlardan birisi Yüksel'e saldırdı.
Domuz saldırısından yaralı kurtulan Yüksel, yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.