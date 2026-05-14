Çorum'da hortum duvarları yıktı, çatıları uçurdu
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen hortum sebebiyle köydeki çok sayıda evin çatısı ve duvarları hasar gördü
Giriş: 14 Mayıs 2026 - 18:12
Çorum'un Sungurlu ilçesinde hortum meydana geldi.
İHA'nın haberine göre, Oyaca köyünde meydana gelen hortum sebebiyle köydeki çok sayıda evin çatı ve duvarları yıkıldı, ağaçlar devrildi. İki kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Köye AFAD, jandarma, sağlık ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hortum anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
