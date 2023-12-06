Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çorum'da korkutan deprem! 6 Aralık 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede?

        Çorum'da korkutan deprem! 6 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. 6 Aralık Çarşamba günü Sivas, Akdeniz ve Çorum'da 3 büyüklüğünün üzerinde depremler meydana geldi. İşte 6 Aralık Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 07:52 Güncelleme: 06.12.2023 - 07:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor.6 Aralık Çarşamba günü Çorum'da meydana gelen depremlerin ardından gözler son dakika deprem haberlerine çevrildi. Edinilen bilgiye göre, saat 07:28'de meydana gelen depremin derinliği 5.3 km olarak belirlendi. İşte 6 Aralık 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem listesi...

        2

        ÇORUM'DA DEPREM OLDU!

        Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan bilgiye göre, Çorum, Akdeniz ve Sivas'ta depremler meydana geldi. İşte son depremler listesi;

        Saat 07:28'de Çorum Oğuzlar'da 3.2,

        Saat 02:33'te Akdeniz'de 3.3,

        Saat 00:24'te Sivas Gürun'da 3.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

        3

        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sağanak yağmur ve kar uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar uyarısı!
        Kabine toplanıyor… İşte gündem maddeleri
        Kabine toplanıyor… İşte gündem maddeleri
        AB'den uyarı: Noel döneminde saldırı riski çok yüksek
        AB'den uyarı: Noel döneminde saldırı riski çok yüksek
        O davada tutuklu kalmadı! 21 kişi neden öldü?
        O davada tutuklu kalmadı! 21 kişi neden öldü?
        Atatürk'ün yatı Savarona'da asbest tespit edildi
        Atatürk'ün yatı Savarona'da asbest tespit edildi
        Rekor anlaşma! 8,5 milyar dolar
        Rekor anlaşma! 8,5 milyar dolar
        Başbakan Yardımcısı Dowden: Mum ve radyo alın
        Başbakan Yardımcısı Dowden: Mum ve radyo alın
        Fener'e kondisyoner şart
        Fener'e kondisyoner şart
        İlk 100'de 4 Türk firması
        İlk 100'de 4 Türk firması
        Sancaktepe'de istasyon çalışanına saldıran 2 kişi tutulandı
        Sancaktepe'de istasyon çalışanına saldıran 2 kişi tutulandı
        Cumhuriyetçiler, Biden'ın azli için harekete geçti
        Cumhuriyetçiler, Biden'ın azli için harekete geçti
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Bir fenomene daha soruşturma başlatıldı!
        Bir fenomene daha soruşturma başlatıldı!
        Evde "mangal" faciayla bitti!
        Evde "mangal" faciayla bitti!
        Dilan-Engin Polat'ın lüks araçları TMSF'ye çekildi
        Dilan-Engin Polat'ın lüks araçları TMSF'ye çekildi
        Anadolu Efes, Panathinaikos'u geçti!
        Anadolu Efes, Panathinaikos'u geçti!
        41 eser Türkiye'ye dönüyor
        41 eser Türkiye'ye dönüyor
        Hangi yatırım aracı öne çıkıyor?
        Hangi yatırım aracı öne çıkıyor?