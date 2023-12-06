Çorum'da korkutan deprem! 6 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. 6 Aralık Çarşamba günü Sivas, Akdeniz ve Çorum'da 3 büyüklüğünün üzerinde depremler meydana geldi. İşte 6 Aralık Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor.6 Aralık Çarşamba günü Çorum'da meydana gelen depremlerin ardından gözler son dakika deprem haberlerine çevrildi. Edinilen bilgiye göre, saat 07:28'de meydana gelen depremin derinliği 5.3 km olarak belirlendi. İşte 6 Aralık 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem listesi...
ÇORUM'DA DEPREM OLDU!
Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan bilgiye göre, Çorum, Akdeniz ve Sivas'ta depremler meydana geldi. İşte son depremler listesi;
Saat 07:28'de Çorum Oğuzlar'da 3.2,
Saat 02:33'te Akdeniz'de 3.3,
Saat 00:24'te Sivas Gürun'da 3.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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