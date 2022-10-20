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Çorum'da öğrenci servisi dere yatağına devrildi: 15'i çocuk 16 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde öğrenci servisi kaza yaptı. Kazada 15'i çocuk 16 kişi hafif şekilde yaralandı

Çorum'da öğrenci servisi dere yatağına devrildi: 15'i çocuk 16 yaralı
Öğrenci servisi dere yatağına devrildi
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İHA

Trafik kazası sabah saatlerinde ilçeye bağlı Hacı Osman köyü yakınlarında meydana geldi. H.L. yönetimindeki 19 S 6048 plakalı öğrenci servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlandı. Meydana gelen kazada, serviste bulunan 15 ilkokul öğrencisi ile araç şoförü hafif şekilde yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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