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        Çorum'da ormanlık alanlara girişler 30 Ekim'e kadar yasaklandı

        Çorum'da yangın riski taşıyan bölgelerde 30 Ekim'e kadar orman alanlarına girişlerin yasaklandığı bildirildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 19:51
        Çorum'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
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        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, mevsim itibarıyla hava sıcaklıklarının artmasından dolayı ormanlık alanlarda yangın riskinin arttığı, bu nedenle 4 Temmuz'dan 30 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişin yasaklandığı belirtildi.

        Tescilli piknik ve mesire alanlarının yasak kapsamı dışında tutulduğu aktarılan açıklamada, yalnızca orman işletme müdürlükleri ve şefliklerince izin verilen kişilerin ormanlara girebileceği vurgulandı.

        Açıklamada ayrıca, sahipsiz hayvanları beslemek isteyenlerin, hangi mevkide ve ne zaman besleme yapacaklarını ilgili Orman İşletme Şefliğine bildirerek izin aldıktan sonra ormana girebileceği ifade edildi.

        İlgili kamu kuruluşlarının olası orman yangınlarına karşı tedbirler alacağına dikkat çekilen açıklamada, karara uymayanlar hakkında Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı kaydedildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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