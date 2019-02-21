Çorum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Murat Çetin'in (48) yönetimindeki hafif ticari araç, Ankara kara yolundaki Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki kavşakta Hakan Temur'un (20) kullandığı otomobille çarpıştı.

AA'nın haberine göre; çarpışmanın etkisiyle refüje savrulan otomobil, trafik lambalarını devirdi. Kazada sürücüler ile araçlardaki Gülşah Çetin (35) ve Betül Etli (21) yaralandı.

İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yolun bir kısmı, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.